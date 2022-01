Finalmente, l’8 febbraio scopriremo l’Alfa Romeo Tonale, uno dei modelli italiani più attesi degli ultimi anni. Mostrato per la prima volta al Salone di Ginevra 2019 in forma di concept, il SUV compatto è pronto a svelarsi del tutto.

Nel frattempo, quelle che sembrano ormai versioni definitive della Tonale stanno proseguendo i test su strada. E, dopo i diversi teaser ufficiali delle scorse settimane, grazie a delle nuove foto spia possiamo anche dare un’occhiata agli interni.

Interni con DNA Alfa

Alcuni scatti offrono uno sguardo parziale all’abitacolo della Tonale. In particolare, è evidente il quadro strumenti interamente digitale (probabilmente evoluto nelle funzioni rispetto a Stelvio e Giulia) integrato dalla tipica forma a “Cannocchiale” e lo schermo a sbalzo del sistema d’infotainment posizionato al centro della plancia.

Alfa Romeo Tonale, le prime foto spia degli interni

In precedenza, i teaser avevano mostrato anche i dettagli dei sedili in pelle impreziositi dalle cuciture rosse a contrasto e il volante in pelle traforata. Dietro la corona, nascosta in un gioco di luci e ombre, s’intravedeva anche la paletta in alluminio per il cambio automatico.

Per il resto la carrozzeria appare pronta per la presentazione definitiva. Le mimetizzazioni sono ormai ridotte all’osso, coi fari anteriori e posteriori che vengono mostrati senza camuffature.

Le probabili motorizzazioni

Se su carrozzeria e interni sappiamo già tanto, molte meno si sa delle motorizzazioni che verranno offerte dall’Alfa Romeo. Proprio il lavoro sul powertrain è stato alla base del rinvio dello scorso aprile, col ceo Jean-Philippe Imparato che chiedeva prestazioni più competitive rispetto alla concorrenza.

L’impressione è che la Tonale possa essere proposta con una variante ibrida plug-in spinta da un 1.3 turbo con una potenza di circa 240 CV. Nel listino dovrebbe esserci spazio anche per un altro motore più piccolo da 130 o 160 CV CV e per varianti diesel mild hybrid.

Il nuovo SUV sarà prodotto da febbraio negli impianti di Pomigliano d’Arco e debutterà sul mercato il 4 giugno 2022.