Sappiamo finalmente quando verrà presentata l'Alfa Romeo Tonale: 8 febbraio 2022. Una data alla quale ci stiamo avvicinando a suon di teaser che anticipano il primo SUV compatto del Biscione. Oggi è il turno del primo sguardo agli interni della Tonale, con protagonista la strumentazione 100% digitale nella quale compare - per la prima volta - il frontale della sorella minore della Stelvio.

Una doppia preview mostrata in un breve video pubblicato sulla pagina Facebook ufficiale della Casa, 12 secondi dove il "Cannocchiale" - omaggio alla tipica strumentazione Alfa Romeo definita invece a "binocolo" - nella sua animazione mette in bella mostra il trilobo e le luci LED con disegno a "U".

La concept ritorna

Certo, il buio che circonda la strumentazione della Tonale non aiuta, ma sembra proprio che la versione di serie riproporrà le forme viste all'interno della Concept vista a Ginevra 2019, con un monitor che non lascia spazio a elementi analogici puntando su una completa digitalizzazione.

Impossibile dire se anche lo schermo dell'infotainment manterrà la stessa posizione, incastonato nella plancia e non a sbalzo come ormai succede su numerosi modelli, e impossibile anche riuscire a indovinare la diagonale della strumentazione.

Alfa Romeo Tonale, gli interni della concept

Il frontale si scopre

Come detto nel pannello davanti al guidatore compare anche parte del muso dell'Alfa Romeo Tonale - che abbiamo anticipato col nostro render - a confermare quanto già sapevamo: il disegno delle luci LED sarà a tripla "U", con sviluppo orizzontale e meno sottili rispetto a quanto visto sulla concept. Al centro, immancabile, ci sarà il trilobo cromato sviluppato maggiormente in larghezza rispetto a quello di Giulia e Stelvio.

Il SUV compatto porterà quindi numerose rivoluzioni stilistiche in Casa Alfa Romeo, e non solo: a lui spetterà infatti il compito di montare per la prima volta powertrain elettrificati - mild hybrid e plug-in - ad anticipare una gamma sempre più orientata all'abbattimento delle emissioni grazie a motori elettrici per poi abbracciare - a partire dal 2027 e solo in alcuni mercati - una filosofia 100% elettrica.