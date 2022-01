Alfa Romeo Tonale: ecco una delle novità auto più attese del 2022, quel SUV compatto del Biscione che dal 2019 - anno del debutto della concept al Salone di Ginevra - è atteso da fan e mercato. Un modello strategico per la Casa del quale si sono viste più volte foto spia, immagini di versioni di pre produzione ma mai foto che lo ritraessero senza camuffature.

Ma dove non arrivano - ancora - le immagini ufficiali, proviamo a pensarci noi con un nostro render che mostra quello che potrebbe essere l'aspetto definitivo dell'Alfa Romeo Tonale, con quelli che saranno i tratti estetici che la caratterizzeranno.

Più cattiva

Nella nostra ricostruzione ci siamo concentrati sul frontale, dove la Tonale sfoggerà il classico trilobo Alfa Romeo, incastonato tra luci full LED con disegno ben differente rispetto a quello di Giulia e Stelvio: più sottili, senza il "rigonfiamento" ai lati e con 3 elementi a forma di "U" al loro interno. Una rivisitazione di quanto visto sulla concept presentata nel 2019, ma con larghezza maggiorata. Al di sotto sono presenti grosse prese d'aria e, proprio come sulle sorelle maggiori, la targa è fissata nella parte destra del paraurti.

Alfa Romeo Tonale, vista laterale del muletto

Un frontale più cattivo e ancora più personale, accompagnato da un cofano motore attraversato da profonde nervature che aumentano la "muscolarità" dell'Alfa Romeo Tonale. Muscoli che nelle fiancate lasciano spazio a un aspetto maggiormente sinuoso, sia a livello dei brancardi sia subito sotto la vetratura laterale, con i cerchi in lega che reinterpretano in chiave moderna un classico design Alfa Romeo a cinque fori. Il colore verde dovrebbe essere tra quelli di lancio di Tonale.

Al posteriore, per capire qualche dettaglio, spy photo e il brevissimo teaser pubblicato a fine anno vengono in nostro aiuto. Le prime hanno messo in risalto un lunotto che si allunga fino alla coda, con la linea del tetto che corre dritta parallela al terreno. Un modo per conferire al SUV compatto del Biscione una linea più filante senza però dargli una carrozzeria da SUV/coupé. Il teaser aiuta invece a farsi un'idea di come sarà la firma luminosa, il cui disegno riprenderà le 3 "U" dell'anteriore.

Alfa Romeo Tonale, frontale Alfa Romeo Tonale, posteriore

Alfa Romeo Tonale, dimensioni e motori

All'Alfa Romeo Tonale spetterà il compito di portare il Biscione nell'era dell'elettrificazione con un powertrain ibrido plug-in da 240 CV, abbinato alla trazione integrale col propulsore elettrico abbinato all’asse posteriore. Una soluzione ripresa dalla Jeep Compass 4xe, dalla quale il SUV compatto Alfa riprenderà anche la piattaforma. A riprova di ciò ci sono le dimensioni (trapelate in maniera non ufficiale qualche tempo) che dicono lunghezza di 4,53 metri, larghezza di 1,84, altezza di 1,6 e passo di 2,64.

Il resto della gamma motori sarà rappresentato da un 1.6 diesel da 130 CV e da due unità a benzina a 4 cilindri da 130 e 160 CV, con l’ultima che potrebbe essere mild hybrid.

La presentazione dell'Alfa Romeo Tonale dovrebbe avvenire il prossimo febbraio (c'è chi dice l'8), e di lì a poco inizierà la produzione nello stabilimento di Pomigliano d'Arco, mentre la commercializzazione prenderà il via il 4 giugno 2022.