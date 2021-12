Ci siamo quasi, meno di 24 ore e inizierà il 2022, l’anno del tanto atteso debutto dell’Alfa Romeo Tonale, il SUV compatto del Biscione presentato come concept al Salone di Ginevra 2019. Un modello strategia per la Casa del Biscione, a inserirsi in un segmento più ricco che mai e con molte concorrenti cui dare battaglia.

E proprio la Stelvio è protagonista di un breve video pubblicato da Alfa Romeo sul proprio profilo Facebook nel quale, augurando buon anno ai suoi fan, mostra luci posteriori e mascherina del futuro SUV.

Questa volta è tutto vero

Questa volta nel video compaiono i tratti del modello di produzione (almeno così dovrebbe essere) a differenza del precedente filmato - pubblicato dal CEO Jean-Philippe Imparato sul proprio profilo Twitter - nel quale compariva sì la Tonale, ma ancora in versione concept come se la immaginava Alfa Romeo.

Se davvero quella del teaser dovesse essere la versione definitiva significa che alcuni dei tratti somatici del prototipo verranno ripresi: si vedono infatti le sottili luci LED posteriori a disegnare 3 segmenti, per una firma luminosa personale e riconoscibile. Il trilobo anteriore sembra invece simile a quello di Tonale e Giulia, ma il gioco di luci e ombre non permette di indovinare con precisione lo stile.

La prima alla spina

L’Alfa Romeo Tonale rappresenta la novità Alfa più importante del 2022, nonché uno dei modelli più attesi del prossimo anno. Un modello che porterà per la prima volta il Biscione nel mondo dell’ elettrificazione con una versione ibrida plug-in, il cui ulteriore sviluppo voluto da Imparato in persona ne ha causato il rinvio della presentazione, inizialmente prevista per il 2021.

Il debutto avrebbe dovuto avvenire al Salone di Ginevra, poi cancellato, e per questo potrebbe avvenire tra le fine di febbraio e l’inizio di marzo, mentre la commercializzazione inizierà il 4 giungo 2022.