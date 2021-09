Presto l’Alfa Romeo Stelvio verrà affiancata dalla Tonale. Nel 2022 il SUV compatto andrà a rimpolpare la gamma del Biscione attualmente composta dalla Giulia e, appunto, dalla Stelvio.

Grazie alle foto spia degli scorsi mesi, sulla Tonale si sanno già diverse cose, ma un nuovo scatto permette di apprezzare meglio le proporzioni della nuova Alfa Romeo.

SUV a confronto

Le foto scattate da Walter Vayr mostrano un prototipo di Tonale e una Stelvio a distanza di pochi metri. In questo modo è possibile apprezzare le differenze in termini di forme e di lunghezza. Ricordiamo che la Stelvio è lunga 4,69 metri, larga 1,90 m e alta 1,65 m con un passo di 2,82 metri.

La differenza più importante tra i due modelli riguarda il frontale della Tonale che appare più corto. Nonostante le pesanti mimetizzazioni, si nota anche un montante A più inclinato e un lunotto leggermente più spiovente.

Del resto, Stelvio e Tonale nascono da piattaforme differenti: la prima si appoggia sulla Giorgio, mentre la seconda sfrutta la stessa architettura della Jeep Renegade.

Una nuova Stelvio?

Non solo la Tonale, ma anche la Stelvio della foto è piuttosto interessante. Il modello, infatti, monta cerchi in lega piccoli e con un design aerodinamico. Non è escluso che si tratti di un prototipo, magari per permettere ad Alfa Romeo di studiare un futuro powertrain ibrido o elettrico.

È probabile che ne sapremo di più nei prossimi mesi, ma, nel frattempo, tutte le attenzioni saranno soprattutto per la Tonale. Attesa nei primi mesi del 2022, dovremmo vederla per la prima volta al Salone di Ginevra.

L’auto verrà costruita a Pomigliano d’Arco, mentre il futuro baby SUV Brennero verrà assemblato in Polonia. E non è escluso che parte dello stile e delle soluzioni adottate per le Alfa Romeo possano essere adottate anche da alcuni modelli Fiat e Lancia.