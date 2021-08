Se dovessimo stilare una classifica delle auto più attese del 2022 l'Alfa Romeo Tonale occuperebbe sicuramente il podio, giocandosi il primo posto con una manciata di novità in programma per il prossimo anno.

D'altra parte il SUV compatto del Biscione si sta facendo attendere da tempo e porterà al debutto tante novità, dalla prima applicazione di un powertrain ibrido plug-in per il Biscione e una piattaforma che segnerà il ritorno alla trazione anteriore.

Particolarità che segneranno un profondo distacco rispetto alle Alfa Romeo Tonale e Giulia, sia meccanico sia (in parte) estetico. La Tonale infatti dovrebbe introdurre novità nelle forme esterne, come si può notare dalle foto spia che trovate qui sotto.

Luci già viste?

Prima di tutto il frontale, con la forma dei gruppi ottici differente rispetto a quella della Alfa Romeo Tonale concept del 2019, caratterizzata da 2 sottilissime "lame" luminose. Sul muletto fotografato la luci sembrano essere più spesse e maggiormente allungate, a interrompersi al centro per lasciare posto al classico trilobo Alfa Romeo.

Viste così le luci anteriori sembrano per certi versi simili a quelle del prototipo fotografato quasi 2 anni fa, che si era poi rivelato essere un muletto ben lontano dall'essere simile alla Tonale di serie. Elementi differenti a caratterizzare uno muso che sembra quindi evolvere quello di Giulia e Stelvio, con una firma luminosa ben differente.

Continuando sulla fiancata si notano le maniglie sulle portiere posteriori, sistemate in una posizione più classica rispetto a quelle sistemate sul montante presenti sulla Tonale concept.

Infine il posteriore e le sue luci all'apparenza posticce, a camuffare quelle definitive. Più che probabile la conferma della striscia luminosa rossa a unire i gruppi ottici, tratto estetico sempre più presente su numerosi modelli di tanti brand. Gruppi ottici sistemati al termine di un lunotto con inclinazione molto dolce, ma senza far entrare l'Alfa Romeo Tonale nella sempre più numerosa famiglia dei SUV coupé.

Ginevra, poi estate e poi autunno

La presentazione ufficiale della Alfa Romeo Tonale di serie dovrebbe avvenire al Salone di Ginevra 2022, vale a dire tra la fine di febbraio e l'inizio di marzo, con commercializzazione prevista per il 4 giugno del prossimo anno. Naturalmente è ancora presto per parlare dei prezzi della dell'Alfa Romeo Tonale, così come della gamma.

Di certo c'è che ci sarà la Tonale ibrida plug-in, la prima Alfa Romeo elettrificata della storia, a rappresentare un primo passo per il Biscione, proiettato verso un futuro (quasi) completamente elettrico nel 2027.