Dell'Alfa Romeo Tonale ne abbiamo scritto davvero tanto, ma sempre basandoci su rumors, indiscrezioni, dati "rubati" e ripubblicati sul web. Insomma: di ufficiale ancora nulla. L'attesa dovrebbe terminare a breve - qualcuno dice l'8 febbrario ma, anche in questo caso, si tratta solo di voci di corridoio - ma per ora ecco ancora una volta un set di foto spia che ritraggono il SUV compatto del Biscione durante alcuni test in mezzo alla neve.

Si tratta comunque di una prima volta: mai infatti avevamo visto 2 Alfa Romeo Tonale, ancora tutte camuffate, girare assieme. E mai avevamo visto le luci posteriori libere dalle cover posticce che hanno sempre accompagnato i muletti. Risultato: ecco svelata la firma luminosa definitiva che sì, è proprio come quella vista nel teaser di fine anno.

Il momento dei full LED

A "cadere" sono anche le camuffature all'anteriore, a liberare quasi completamente i proiettori (quasi certamente full LED) anch'essi con un disegno a 3 "U", ma ben meno sottili rispetto a quelli visti sulla concept del 2019. Dalla concept però sembra proprio essere ripreso il design generale, come abbiamo anticipato nel nostro render della Tonale, con un andamento del posteriore dolce ma senza portare la Alfa Romeo Tonale nel segmento dei SUV coupé.

Alfa Romeo Tonale, la vista laterale

Da notare poi come i muletti sfoggino coperture diverse tra di loro, con giroporta, passaruota e paraurti ben più spessi su uno dei 2, probabilmente perché si tratta di allestimenti differenti.

Come naturale che sia la Tonale infatti avrà differenti versioni a listino, con nomi e contenuti ispirati alle sorelle maggiori Stelvio e Giulia, con trattamenti estetici propri. E chissà che non ci possa essere spazio anche per una versione con protezioni in plastica più vistose, a strizzare l'occhio al mondo del fuoristrada leggero. D'altra parte la base tecnica sarà quella della Jeep Compass, che di sterrati e non solo se ne intende.

Alfa Romeo Tonale, il posteriore

La prima elettrificata

Se quindi le nuove foto spia ci dicono ancora qualcosa di più sulla Alfa Romeo Tonale, per quanto riguarda le specifiche tecniche dobbiamo ancora una volta rifarci ai rumors che nei mesi hanno parlato prima di tutto di motori, dove non mancherà un powertrain ibrido plug-in, a portare per la prima volta l'elettrificazione sotto il cofano di un'Alfa Romeo. La potenza dovrebbe essere di 240 CV, con trazione integrale e il propulsore elettrico abbinato all’asse posteriore. Una soluzione ripresa dalla Jeep Compass 4xe. Ci saranno poi un 1.6 diesel da 130 CV e 2 benzina a 4 cilindri da 130 e 160 CV, con l’ultima che potrebbe essere mild hybrid.

Per quanto riguarda le dimensioni dell'Alfa Romeo Tonale dei report parlano di lunghezza di 4,53 metri, larghezza di 1,84, altezza di 1,6 e passo di 2,64.

Come detto all'inizio la presentazione della Tonale, la novità 2022 più importante di Alfa Romeo, è prevista nelle prossime settimane, mentre la commercializzazione inizierà il 4 giugno 2022.