Alcuni di voi potrebbero aver già visto il video di una frana avvenuta nella città di Seri Kembangan, in Malesia, in cui la voragine sull'asfalto è arrivata a inghiottire ben cinque auto in un attimo, fortunatamente senza feriti.

Il video è di qualche giorno fa ma, considerata la popolarità che sta raggiungendo in questi giorni su TikTok, ve lo riproponiamo qui sotto mostrandovi cosa ha portato l'asfalto a crollare, creando questo incidente.

Prevedibile, ma di poco

La causa della frana sono le forti piogge, che hanno inondato la zona e causato lo scoppio di un canale di scolo. L'acqua ha quindi eroso il terreno vicino l'asfalto, e senza una base solida l'asfalto ha ceduto sotto il suo peso.

Il crollo non è stato del tutto inaspettato: l'asfalto sembrava già crepato in vari punti prima della perdita, e dopo il gusto al canale di scolo si sono "semplicemente" allargate. La gente del posto, conscia del problema imminente, ha iniziato subito a spostare le auto dalla zona in vista di un crollo.

Secondo i rapporti, erano 10 le auto in pericolo in quella zona, ma c'è stato tempo di spostarne soltanto la metà prima che avvenisse la frana. Anche un guidatore è scampato per un soffio al crollo, muovendo quella che sembrerebbe una Hyundai Coupé (anche nota come Hyundai Tiburon) pochi secondi prima che il terreno cedesse. Ha comunque fatto in tempo a scendere dall'auto per vederne tre cadere nel fosso.

Non è la prima volta che vediamo una frana o un crollo dell'asfalto capace di inghiottire un'auto, ma solitamente non è qualcosa di prevedibile. C'è ad esempio il caso di quel fosso minuscolo in India, che nonostante le dimensioni ridotte riesce a "mangiarsi" un'auto in pochi secondi, oppure quell'enorme voragine in Cina che fece sparire oltre 20 macchine. Ma anche in Italia non siamo al sicuro del tutto, basti pensare alle auto inghiottite dalla voragine di Firenze.