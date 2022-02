Per alcuni era una finale già scritta, altri invece avrebbero scommesso su ben altre finaliste. Comunque la pensiate ecco le 2 finaliste della prima edizione del Motor1 Social Car of the Year, il premio che ha visto votare tantissimi utenti da tutta Italia per eleggere la loro auto preferita tra quelle presentate nel corso dello scorso anno.

E le finaliste sono tutte italiane: da una parte la Ferrari 296 GTB, dall'altra la Maserati MC20. Sportive doc, ultime evoluzioni di un DNA sportivo che dalla Motor Valley fa battere il cuore di appassionati di tutto il mondo. Ma solo una si potrà portare a casa il premio. Come?

Le regole sono sempre le stesse. Per votare non ci sarà nessuna scheda da compilare, basterà andare sui nostri profili social di Instagram, Facebook e Twitter dove - attraverso Instagram stories, Facebook stories o i sondaggi nei tweet - a partire dalle 9.00 di oggi e fino alle 8.59 ddi domani 8 febbraio potrete scegliere quella che per voi merita di portare a casa il premio di Motor1 Social Car of the Year.

Finaliste col V6

Come vedete nel tabellone qui sotto il cammino delle 2 finaliste le ha portate allo scontro di oggi attraverso un tabellone di tipo tennistico, con la Ferrari 296 GTB che ha superato Audi RS e-tron GT, Nissan Qashqai e un'altra sportiva italiana come la Lamborghini Huracan STO. La Maserati MC20 invece ha iniziato il Motor1 Social Car of the Year scontrandosi con la nuova Range Rover, per poi superare la Fiat 500e 3+1 e una concorrente diretta con nazionalità tedesca come la Porsche GT3.

A unire Ferrari 296 GTB e Maserati MC20 ci sono numerosi elementi: entrambe italiane, entrambe nate nella terra dei motori, entrambe con carrozzeria coupé, entrambe sportive ed entrambe mosse da motori V6. E le differenze profonde iniziano proprio da qui.

Ferrari 296 GTB Maserati MC20

La Ferrari 296 GTB infatti all'unita termica unisce un sistema elettrico, per un totale di 830 CV e la capacità di percorrere 25 km senza emettere alcun rumore.

La Maserati MC20 invece viaggia spinta unicamente dal motore V6, quel tanto celebrato Nettuno sviluppato internamente e in grado buttare a terra - tramite le sole ruote posteriori - 630 CV. Unità che a partire dal prossimo potrà essere sostituita con un powertrain esclusivamente elettrico.