Lunghezza: 4.266 mm

Larghezza: 1.757 mm

Altezza: 1.518 mm

Passo: 2.554 mm

Bagagliaio: min. 438/max. 1.222

Volkswagen Taigo è il sesto SUV entrato nel listino Volkswagen, in una famiglia di modelli a ruote alte che parte dall'imponente Touareg e arriva fino al piccolo T-Cross. Taigo è imparentato con quest'ultimo e nasce sulla stessa base, quella della Polo, tuttavia ha dimensioni leggermente maggiori e un profilo sportivo che ne fanno uno dei pochi B-SUV a far parte anche della emergente categoria dei SUV-Coupé.

Volkswagen Taigo, le dimensioni

La lunghezza di Volkswagen Taigo sfiora i 4,27 metri (4,266 mm), un po' più dei 4,15 a cui di solito si fermano i B-SUV, mentre la larghezza di 1.757 mm e il passo (la distanza tra gli assi delle ruote anteriori e posteriori) di 2.554 mm sono pressoché identici a quelli di T-Cross. Ha però un'altezza leggermente ridotta, 1.518 contro 1.544 mm.

Volkswagen Taigo

Volkswagen Taigo, abitabilità e bagagliaio

La lunghezza maggiore avvantaggia la capacità di carico, che è di 438 litri ampliabili a 1.222 abbattendo il divano posteriore da 3 posti. T-Cross ne offre 385 che possono diventare 455 grazie al divano scorrevole di 14 cm che su Taigo non c'è, ma sacrificando lo spazio per i passeggeri.

Ovviamente, Volkswagen Taigo dispone anche di una lunghezza maggiore a divano abbattuto, con 1.613 mm tra la sponda e i sedili anteriori.

Si sente invece relativamente poco la minore altezza: lo spazio verticale offerto dalla fila anteriore è di 1.019 mm contro 1.035, 15 mm in meno, mentre dietro - malgrado il profilo - si perdono appena 2 mm, 964 contro 966. In sostanza, Taigo è un piccolo SUV adatto all'uso familiare e indicato per chi non vuole rinunciare a un tocco di sportività.

Volkswagen Taigo - Bagagliaio Volkswagen Taigo - Divano frazionato

Quanto ai motori, Volkswagen Taigo offre una gamma di soli benzina non elettrificati. Quindi niente diesel, metano o Gpl né ibridi di alcun tipo. Ci sono 1.0 e 1.5 TSi con 3 livelli complessivi di potenza, trazione soltanto anteriore ma cambio automatico doppia frizione DSG disponibile.

Motorizzazione Potenza Alimentazione Trasmissione 1.0 TSI 95 95 CV Benzina Anteriore, cambio manuale 1.0 TSI 110/DSG 110 CV Benzina Anteriore, cambio manuale o automatico 1.5 TSI DSG 150 CV Benzina Anteriore, cambio automatico

Volkswagen Taigo, le concorrenti di dimensioni simili

I B-SUV sono numerosi, ma quelli con profilo sportivo ancora relativamente pochi. Ecco i principali modelli con cui Volkswagen Taigo può misurarsi nella fascia compresa tra circa 4,20 e 4,35 metri.