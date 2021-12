Tra le ultime vetture inedite nei listini italiani, c’è sicuramente la Volkswagen Taigo, SUV coupé compatta che arriva in Europa dopo il debutto in Sudamerica.

Nel mese di dicembre anche la Taigo, così come altri modelli della Casa, è oggetto della promozione Progetto Valore Volkswagen, che prevede anticipo, rate mensili e maxi rata finale, con possibilità si sostituzione, restituzione e riscatto.

Rispetto alla formula di qualche mese fa, cambia lo sconto iniziale, ora offerto da Casa e Concessionarie e senza necessità di permuta o rottamazione.

Il listino iniziale di 23.150 euro scende così a 21.029 euro; versando, quindi, 4.200 euro di anticipo e 300 euro di istruttoria pratica, si pagano 35 rate mensili da 189 euro (TAN 4,99%, TAEG 6,20%).

La rata finale ammonta a 12.406,54 euro, e in questa offerta è compresa anche l’estensione della garanzia di due anni o 80.000 chilometri.

Vantaggi

La Volkswagen Taigo è un modello di recentissima presentazione, ma è già in offerta insieme al resto della gamma: in Volkswagen, proseguono i finanziamenti con mini rate e maxi rata finale, variamente configurabili, ma anche gli sconti anche senza incentivi statali, in questo caso pari a 2.121 euro.

Interessante anche l’estensione di garanzia di due anni oltre ai due di legge, che supera la durata del finanziamento con rate mensili.

Svantaggi

Agli importi di esempio vanno aggiunti oneri finanziari, ma anche eventuali accessori in più presenti nelle vetture in offerta. Come indicato in coda al testo descrittivo del sito ufficiale, la vettura raffigurata è diversa rispetto a quella effettivamente in promozione: giusto indicarlo, anche se potrebbe trarre in inganno.

In sintesi