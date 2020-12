Tra le tipologie di vetture più popolari in questo periodo, ci sono senz’altro le compatte SUV a destinazione urbana: non può mancare tra le offerte di dicembre anche quella sulla Volkswagen T-Cross 1.0 TSI 95 CV Urban, rappresentativa di questo tipo di auto.

La promozione mantiene il nome di Progetto Valore Volkswagen, ed è un classico finanziamento con anticipo, mini-rate per tre anni e maxi rata finale.

Nell’esempio specifico presentato dalla Casa, questa T-Cross, dal costo di 20.400 euro, ha un prezzo scontato di 18.434 euro; l’anticipo è di 4.300 euro, più 300 euro di spese di istruttoria pratica, e poi 35 rate da 129 euro (TAN 3,49%, TAEG 4,77%).

La rata finale ammonta a 10.932,76 euro, con la consueta possibilità di restituzione, sostituzione o riscatto; nell’offerta non sono compresi altri servizi, anche se questo modello comprende opzioni come Lane Assist, controllo dell’angolo cieco, eCall e radio con schermo da 8″; c’è lerò a possibilità di aderire alle garanzie We Care Essential ed Additional scontate fino al 50%.

Vantaggi

Lo sconto di 1.966 euro permette alla T-Cross di avere un listino di attacco interessante, anche considerando la tipologia di vettura, particolarmente richiesta; lo stesso vale per le rate da 129 euro, mentre l’anticipo può essere facilmente sostituito da una permuta, dal momento che per aderire all’offerta non c’è obbligo di rottamazione.

Svantaggi

Nell’esempio manca qualche indicazione, come il limite chilometrico, o l’importo di alcuni oneri finanziari. Pur con un listino interessante, nell’offerta non si prevedono il tasso zero, l’anticipo zero o le rate posticipate, presenti spesso in questo periodo (anche in altre offerte del gruppo).

In sintesi