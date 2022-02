Anche pick-up, furgoni e automobili possono prendere parte alle proteste contro le restrizioni anti-Covid. Sta succedendo Oltreoceano, dove i manifestanti del cosiddetto “Freedom Convoy” hanno fermato i loro veicoli sulle strade vicino all’Ambassador Bridge, il ponte che collega Windsor, in Canada, con Detroit, negli Stati Uniti, bloccando gli scambi fra i due Paesi e mettendo in difficoltà le forniture di componenti per auto.

Quanto vale il ponte

La protesta era partita quando i camionisti avevano contestato l’obbligo vaccinale per attraversare il confine, ma si è poi allargata a una fetta più grande di cittadini canadesi. E ora gli effetti si fanno sentire anche nell’industria delle quattro ruote, già ferita dalla pandemia.

Basta pensare che, secondo i dati riportati dalle autorità e dai media locali, sono circa 7.000 i camion che attraversano ogni giorno l’Ambassador Bridge, trasportando il 25% delle merci totali scambiate tra Canada e Usa, compresi ricambi per auto. Il valore complessivo ammonta a ben 100 miliardi di dollari statunitensi all’anno. I viaggi totali sono invece 2,5 milioni.

Gli appelli dell’industria

Di fronte a questi numeri, la filiera chiede ai manifestanti di mettere fine alla protesta e invita le forze dell’ordine a intervenire. “I blocchi ai confini del Canada stanno minacciando le fragili catene di approvvigionamento, già sottoposte a pressioni causate da carenze e arretrati legati alla pandemia”, afferma Brian Kingston, ceo della Canadian Vehicle Manufacturers’ Association (CVMA).

Poi lancia un appello: “Chiediamo la cooperazione a tutti i livelli di governo per risolvere questa situazione e porre immediatamente fine ai blocchi”, perché “i persistenti ritardi all’Ambassador Bridge rischiano di interrompere la produzione automobilistica, che impiega decine di migliaia di canadesi”.

Al momento, General Motors fa sapere di non aver subito danni alla produzione, mentre Stellantis resta alla finestra per capire come andranno avanti le cose. Ma il rischio rimane. Lo ha fatto capire Flavio Volpe, capo della Automotive Parts Manufacturers’ Association, durante un’intervista, in cui ha spiegato che l’industria auto canadese potrebbe resistere a una chiusura del ponte per due giorni, prima che questa influisca sulle forniture e spedizioni.

Soluzione temporanea

Nel frattempo, la Canada Border Services Agency (CBSA) sta invitando i camionisti che non si sono uniti alla protesta a bypassare il blocco attraversando il Bluewater Bridge, che si trova a Sarnia, in Ontario, 90 minuti a nord di Windsor. Ma questo provocherà comunque dei ritardi.