Nel mese di febbraio, Nissan propone offerte su quasi tutta la gamma: sulla Micra, ad esempio, ci sono diverse proposte, compreso un interessante noleggio a lungo termine per possessori di partite IVA a 197 euro per 36 mesi tasse escluse.

L’importo più conveniente, comunque, rimane quello sulla Micra IG-T 92 Acenta, con il classico finanziamento balloon: per aderire all’offerta è però necessario un usato in permuta o da rottamare immatricolato da almeno sei mesi.

Da un listino di 17.700 euro si ottiene uno sconto fino a 13.650 euro, ma con il finanziamento l’importo è ribassato di 5.350 euro, cioè si parte da 12.350 euro.

Versando un anticipo di 3.317, le rate mensili sono 60 da 129 euro (TAN 5,99%, TAEG 7,84%), mentre la maxi rata finale ammonta a 5.310 euro: per ottenere questo valore occorre non superare i 50.000 km, pena il versamento di 0.10 euro per ogni chilometro percorso in più.

Vantaggi

Nell’offerta che Nissan propone per questa Micra, colpiscono diverse cose: ad esempio, lo sconto di 5.350 euro, oppure la bassa rata mensile di 129 euro, che tra l’altro comprende l’assicurazione sul finanziamento e i tre anni di assicurazione furto e incendio.

Svantaggi

E’ necessario un usato, da rottamare o dare in permuta. Attenzione anche agli oneri finanziari, con TAEG vicino all’8%, e alla durata del finanziamento.

In sintesi