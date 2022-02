Da quando è arrivato il Coronavirus viaggiare è diventato più complicato e raro. Non solo in Italia, ma anche all'estero. La voglia di tornare a scoprire il mondo è più forte che mai e per quest’estate ci si aspetta una ripresa del settore.

Chi già progetta vacanze, magari on the road, troverà interessante una ricerca condotta da un sito australiano - chiamato Zutobi - che ha provato a classificare i Paesi del mondo in cui si guida meglio come turisti. Ai primissimi posti c’è l’Italia.

I criteri della ricerca

Per formulare la classifica, Zutobi ha preso in considerazione 42 Paesi e vari indicatori. Nello specifico, il sito ha impiegato questi parametri:

Il traffico medio registrato dal TomTom Index del 2020;

medio registrato dal TomTom Index del 2020; La sicurezza e la qualità delle strade (basandosi sui dati di Global Health Observatory e World Bank);

e la delle strade (basandosi sui dati di Global Health Observatory e World Bank); Il prezzo medio per l’ affitto di un’auto (dati Kayak);

(dati Kayak); Il prezzo del carburante a novembre 2021 secondo GlobalPetrolPrices.com;

a novembre 2021 secondo GlobalPetrolPrices.com; Il costo medio di due ore di parcheggio (Global Parking Index);

(Global Parking Index); Le attrazioni turistiche ogni 100.000 abitanti (usando i suggerimenti di Tripadvisor);

turistiche ogni 100.000 abitanti (usando i suggerimenti di Tripadvisor); Il numero di post su Instagram relativi al viaggio in un determinato Paese (ad esempio, #[Paese]roadtrip);

relativi al viaggio in un determinato Paese (ad esempio, #[Paese]roadtrip); Le ricerche su Google con parole chiave “[Paese] road trip” tra dicembre 2020 e novembre 2021.

Il podio e le “menzioni d’onore”

La nostra Italia si è classificata al secondo posto con valori importanti per quanto riguarda la bassa mortalità (5.32 decessi ogni 100.000 persone a causa di un incidente) e la qualità delle strade, anche se su quest’ultimo punto alcuni potrebbero dissentire.

Nel nostro Paese sono presenti tariffe mediamente più basse per il noleggio di un’auto, mentre con 215 attrazioni per 100.000 abitanti l’Italia è la nazione più ricca di location turistiche dell’intera classifica.

Al primo posto assoluto ci sono gli Stati Uniti in cui è possibile realizzare alcuni dei viaggi “on the road” più iconici al mondo, basti citare la Route 66 o la Pacific Coast Highway, oltre al classico Coast to Coast in moto o in auto.

Sull’ultimo gradino del podio, invece, c’è la Spagna che si distingue per i bassi livelli di congestione del traffico, la sicurezza delle strade e le tariffe economiche per il noleggio.

Tra le menzioni d’onore, in classifica spiccano la Malaysia, la Slovacchia e la Lituania. Il Paese asiatico detiene il prezzo alla pompa più basso di tutti con una media di 0,49 dollari al litro (circa 43 centesimi), mentre nella seconda nazione il noleggio giornaliero di un’auto costa appena 21 dollari (18 euro). Infine, in Lituania due ore di parcheggio costano mediamente l’equivalente di 1,1 euro.

Ecco la graduatoria completa: