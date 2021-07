Senza falsa modestia, l'Italia è riconosciuta universalmente come uno dei più bei paesi al mondo, anche per la varietà di paesaggi che offre, da quelli marittimi a quelli montani, in un'estensione tutto sommato inferiore a quella di molte altre nazioni.

Quest'anno molte famiglie restano in Italia per le vacanze e allora può valere la pena - più del solito - dare un'occhiata alle strade considerate più belle e suggestive, da includere nell'itinerario oppure da scegliere per una provvidenziale deviazione. Se davvero quel che conta non è la meta ma il viaggio, ecco come renderlo indimenticabile con una lista di tratti, da nord a sud (isole comprese), dove vale la pena di passare.

Valle d'Aosta

Autostrada A5

Per godere appieno questa regione basta entrarci dalla via principale: l'autostrada che va da Torino ad Aosta si tuffa dopo Quincinetto su una vallata in mezzo alle montagne disseminata di antiche fortezze, iniziando dal maestoso Forte di Bard.

Piemonte

Langhe, la via del Barolo

Terra di vino, tartufi e altre specialità, tra colline placide disseminate di vigneti, il territorio delle Langhe trasmette una pace quasi innaturale. La strada è quella che collega Alba con la suggestiva località di Barolo.

Liguria

Litoranea delle Cinque Terre

La località è già rinomata di suo ma la strada che l'attraversa offre un panorama impagabile ancora prima di fermarcisi. Si percorre da La Spezia per circa 19 km di scenari solari e malinconici.

Lombardia

Statale 340

Chiamata in molti modi, di cui il più suggestivo è "Regina", la statale 340 costeggia il lago di Como e prosegue fino al confine con la Svizzera sul tracciato di una strada antica nota appunto come "Via Regina" e lunga intorno ai 50 km.

Veneto

Gardesana Orientale

Anche qui il percorso consigliato passa accanto a un lago, quello di Garda, ma sulla sponda est, lungo la SR249. Amata anche se considerata tra le più pericolose tra i motociclisti, tra muretti e rocce e gallerie, è percorsa da molti mezzi pesanti che dettano andature lente, ma a chi vuol godersi il panorama non dispiace.

Friuli-Venezia Giulia

Costiera di Trieste

Poco più di 11 km da Sestina verso la bella città di Trieste e relativo golfo, nei periodi giusti disseminato di barche a vela per un colpo d'occhio impareggiabile.

Trentino Alto Adige

Grande Strada delle Dolomiti

La leggendaria Statale 48 lunga oltre 100 km attraversa la regione e offre ad ogni angolazione un panorama di grande magnificenza.

Emilia Romagna

Via Emilia

Tra le più lunghe del nord, la SS9 collega praticamente Milano all'Adriatico, attraversando la pianura emiliana per oltre 250 km attraversando il Rubicone e le città di Reggio Emilia, Parma, Modena e Bologna. tutti posti che meritano una visita per più di una ragione. Tra tratti più belli paesaggisticamente c'è quello finale verso Rimini.

Toscana

Viale dei cipressi

Romantiche strade tra le colline costeggiate da file di alberi la Toscana ne offre moltissime, ma quella che collega San Guido con Bolgheri evoca al tempo stesso Dante Alighieri e Giosuè Carducci. Sono pochi km ma di quelli che si ricordano.

Lazio

Strada Tiburtina Valeria

Collega la capitale con le Marche e nella fattispecie con Pescara e snoda per oltre 200 km seguendo in parte il tracciato dell'antica via romana da cui prende il nome, attraversando paesaggi non troppo inflazionati di traffico e turismo e di grande fascino.

Marche

Panoramica di San Bartolo

Appena 16 km tra Pesaro e la località marittima di Gabicce, attraverso il bel Parco Naturale di San Bartolo in cui ogni tanto compaiono borghi dal sapore antico, tutti da visitare.

Abruzzo

Passo Capannelle

Uno dei valichi più suggestivi del centro Italia, collega la zona di Teramo con l'Aquila attraverso il parco naturale del Gran Sasso, salendo fino a 1.300 metri tra antichi insediamenti e panorami di grande respiro.

Umbria

Norcia-Castelluccio

Tra cittadine dal sapore medievale ai bellissimi panorami naturali dei Monti Sibillini e relativo Parco Naturale, all'inizio dell'estate offre i contrasti più particolari di luci e colori.

Campania

Costiera Amalfitana

Altra località che non ha bisogno di presentazioni, si assapora percorrendo la statale da Positano per una quarantina di km intorno al Golf di Salerno,

Calabria

Costa degli Dei

Un nome, una garanzia: la strada che porta da Nicotera a Pizzo Calabro costeggia alcune delle spiagge più belle d'Italia e borghi antichi e caratteristici, magnifica da attraversare in auto in entrambe le direzioni.

Basilicata

La Tirrenica

Il più bel tratto di costa del territorio lucano è l'unica striscia che si affaccia sul Mar Tirreno e non sullo Ionio. Qui si trova Maratea, attraversata dalla strada che collega Campania e Calabria per poco più di 30 km di cui questo è considerato uno dei tratti più belli.

Puglia

Litoranea del Gargano

Da Lesina tutto attorno allo splendido promontorio del Gargano fino a Manfredonia, lo sguardo è costantemente conteso tra terra e mare. A metà strada vale la pena di fare sosta a Vieste.

Sardegna

Costa del sud

Una panoramica lunga poco più di 20 km che porta verso Santa Margherita di Pula verso tra paesaggi selvatici e borghi caratteristici, tutti accanto al mare.

Sicilia

Panoramica dello stretto

L'intera costa orientale, con le isole Eolie da un lato e l'Etna dall'altro, è qualcosa che vale il viaggio, ma il tratto che porta verso Messina offre, se possibile, il momento più magico di tutto il tragitto.