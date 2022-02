Di McLaren Sabre ne sono state realizzate solo 15 (tutte per gli Stati Uniti) e ognuna di esse è stata accuratamente personalizzata per il relativo proprietario. Ognuna delle hypercar, quindi, è realmente unica al mondo e ne è un chiaro esempio questo esemplare finito in vendita da Barrett-Jackson che potrebbe valere una fortuna.

Una McLaren camaleontica

La Sabre utilizza come base di partenza la Senna, ma il 70% delle sue componenti è unico. Messa a punto dalla divisione McLaren Special Operations, l’hypercar ha forme chiaramente ispirate al motorsport come, ad esempio, le luci posteriori verticali integrate nell’enorme alettone che ricordano quelle di una monoposto da LMP.

Dal mondo delle corse derivano anche tante altre soluzioni, tra cui il diffusore attivo (una prima assoluta tra tutte le McLaren) che aumenta la deportanza della coda migliorando le prestazioni in pista.

Questo esemplare si caratterizza per l’esclusiva tinta Pacific Colour Stream che sembra cambiare colore a seconda dell’angolazione da cui si guarda l’auto. Così, la Sabre diventa blu, viola o rosa in base alla luce e ai riflessi dell’ambiente.

Estrema nelle prestazioni e nel prezzo

La McLaren Sabre è il modello a due posti più veloce mai prodotto dalla Casa inglese. L’hypercar utilizza un 4 litri V8 da 824 CV e 800 Nm di coppia per raggiungere una velocità massima di 350 km/h. A tal proposito, ricordiamo che la leggendaria F1 e l’altrettanto estrema Speedtail raggiungono valori superiori, ma hanno tre posti.

Insieme alle foto dell’auto, su Barrett-Jackson è pubblicato anche il costo da nuova, i consumi (6,8 km/l, per la cronaca) e tutta la lista di optional presenti sulla McLaren. Appena uscita dalla fabbrica di Woking, la Sabre costava 3,79 milioni di dollari (circa 3,3 milioni di euro). Dubitiamo che un esemplare di seconda mano possa valere molto meno.