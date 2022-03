La BMW M4 Cabrio è già una delle scoperte più veloci e potenti del pianeta. Per modelli di questo tipo, però, il tuning è sempre dietro l’angolo, soprattutto se a metterci le mani è uno specialista del marchio BMW come AC Schnitzer.

Dopo aver potenziato a dovere la versione coupé, l’officina tedesca non ha perso tempo e ha preparato la sua ricetta per trasformare la Cabrio in una belva ancora più feroce.

Due livelli di “cattiveria”

Il cuore del tuning di AC Schnitzer riguarda il pulsante motore 6 cilindri in linea da 510 CV della variante Competition.

Il tuner ha sviluppato due livelli di potenziamento: lo Step 1 porta la M4 a 590 CV e 750 Nm, mentre lo Step 2 aumenta il totale a 610 CV (e sempre 750 Nm). Un risultato notevole e ottenuto attraverso un intervento alla centralina e all’impianto di scarico, con quest’ultimo che promette di essere ancora più tonante grazie ai terminali in carbonio con diametro di 110 mm.

L’upgrade di AC Schnitzer passa anche dall’estetica. L’M4 Cabrio sfoggia un nuovo kit di sospensioni per avvicinarla all’asfalto di ulteriori 30-40 mm e cerchi in lega da 20” ancora più aggressivi disponibili nelle colorazioni argento e antracite con pneumatici 285/30 R20 all’anteriore e 295/30 R20 al posteriore.

Pronta per il circuito

La BMW può contare anche su un’aerodinamica completamente aggiornata. I ritocchi estetici di AC Schnitzer, infatti, sono funzionali a migliorare le performance della M4 Cabrio che sfrutta l’extra deportanza data dallo splitter (+40 kg di carico aerodinamico a 200 km/h), dalle alette laterali e dallo spoiler in fibra di carbonio (tra +50 e +70 kg).

A completare la carrozzeria ci pensano il nuovo diffusore, gli adesivi AC Schnitzer e le pellicole di protezioni sui passaruota posteriori.

Per l’abitacolo si possono scegliere varie personalizzazioni, tra cui il volante in pelle Nappa e alcantara, pedaliera e paddles in alluminio e una cover in nero lucido per il controller dell’iDrive.

Il tuner non rivela mai i prezzi dei suoi lavori e per informarsi è necessario contattare direttamente l’officina.