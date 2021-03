Elettrica sì, ma sempre indiscutibilmente MINI: la Cooper SE è arrivata sul mercato lo scorso anno promettendo la stessa dinamica e il feeling di guida tipico del marchio e così, come prevedibile, anche i preparatori iniziano a rivolgerle la loro attenzione e a proporre kit e accessori.

In prima linea, i tedeschi di AC Schnitzer, che offrono un set di molle e ammortizzatori e varie opzioni per cerchi e gomme, elementi aerodinamici per la carrozzeria e dettagli interni.

Sospensioni, fino a 35 mm in meno

Il kit per l'assetto include molle ribassate anteriori e posteriori e una coppia di adattatori per le seconde, documenti di certificazione e omologazione. L'assetto si abbassa di 30-35 mm davanti e 20-25 dietro, ma non stravolge l'impostazione della piccola inglese.

Secondo il Direttore di AC Schnitzer, Roman Fenners "in linea di principio l'auto dovrebbe comportarsi come un veicolo standard. Le buone reazioni al cambio di carico e il leggero sottosterzo al limite sono importanti, perché i clienti di AC Schnitzer non sono piloti da corsa professionisti".

Cerchi

Il catalogo offre un nuovo set di cerchi della serie AC1 da 7,5 x 19" che calzano pneumatici ribassati 215/35. Si distinguono per la fusione di alluminio AlSi7 o AlSi11 dal peso ottimizzato, con colata a bassa pressione e successivo trattamento termico e dal design a 5 razze, protetti dalla corrosione da una speciale verniciatura trasparente e rifinitura bicolore oppure antracite.

Aerodinamica

Qui l'offerta è concentrata su uno splitter anteriore in materiale acrilico ASA, resistente anche alla candeggina e con le proprietà meccaniche di una plastica ABS.

Interni

Gli elementi per l'abitacolo includono una cover per la manopola multicontrollo del sistema iDrive e soprattutto un set di pedali in lega di alluminio da 4 mm fresati, rifiniti con superficie anodizzata opaca e completati con inserti in gomma intercambiabili, realizzati in elastomero termoplastico (TPE) per una presa sicura anche in condizioni di bagnato.

I pedali in alluminio AC Schnitzer sono forniti in una confezione regalo di alta qualità e si adattano a molti altri componenti interni in alluminio AC Schnitzer.