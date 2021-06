AC Schnitzer è specializzato da tempo nei tuning di BMW e MINI. L’officina tedesca realizza spesso kit per la carrozzeria e speciali upgrade per i motori del Gruppo bavarese e non ha perso tempo nel mettere le mani sulla nuova M4. Così il tuner ha creato una serie di accessori per rendere ancora più estrema la Serie 4 più potente della gamma.

Aerodinamica e “scarpe” al top

Lo diciamo subito: la grande calandra a doppio rene non è stata minimamente toccata. Per vederne una di dimensioni più contenute è meglio dare un’occhiata al kit elaborato da Prior Design.

Tornando al tuning di AC Schnitzer, la M4 presenta un look ancora più cattivo con una serie di aggiunte a base di fibra di carbonio. Lo splitter e il doppio spoiler posteriore donano una linea più racing alla BMW, mentre le generose minigonne laterali aumentano l’imponenza delle fiancate.

Proprio grazie alle varie appendici e ad un largo diffusore posteriore, l’aerodinamica è ancora più sofisticata.

L’auto è anche più piantata a terra grazie ad un nuovo set di sospensioni sportive con assetto regolabile che hanno abbassato l’asse anteriore di 25 mm e quello posteriore di 20 mm. Gli pneumatici montano un set di cerchi in lega esclusivo da 20” disponibile in colore argento, antracite o nero lucido.

510 CV rombanti

L’abitacolo ha ricevuto piccoli ritocchi come l’aggiunta dalla pedaliera in alluminio e dei rivestimenti speciali nel tunnel centrale.

Altre modifiche importanti hanno riguardato il motore: il 3.0 a sei cilindri in linea è stato “aggiustato” con la centralina AC Schnitzer che ha portato l’M4 da 480 a 510 CV, esattamente come la versione Competition.

Il tutto è completato da un nuovo impianto di scarico dalle tonalità più cupe grazie ai quattro terminali con diametro da 110 mm. Il prezzo delle modifiche? Il tuner non ne parla ufficialmente e invita a mandare una richiesta per un preventivo personalizzato.