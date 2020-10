Della nuova BMW M4 si è parlato e si parla da tempo, non tanto per il suo motore, quanto per le dimensioni XXL del suo doppi rene. Una novità stilistica introdotta dalla Serie 4 Coupé che non convince gran parte degli appassionati e che grazie alle modifiche di Prior Design potrebbe presto essere riveduta e corretta.

Il preparatore tedesco infatti ha pubblicato i primi render della coupé sportiva bavarese modificata proprio nel frontale, col doppio rene riportato alle antiche misure.

Piccolo e cattivo

Un frontale che cambia aspetto, con la griglia nettamente ridotta ma che non modifica la cattiveria della nuova BMW M4, anzi. Se infatti le misure del doppio rene, rielaborato in differenti versioni, vengono nettamente ridotte, e le prese d’aria si ingrandiscono ancora di più e sono accompagnate da altre modifiche alla carrozzeria.

Prima di tutto l’assetto viene ulteriormente ribassato, ci sono nuove appendici aerodinamiche e altre minori modifiche sulla parte anteriore delle fiancate.

Sotto il muscolo cofano rimane tutto invariato, col 6 cilindri biturbo da 480 o 510 CV, a seconda della versione, con possibilità di scegliere tra trazione posteriore o integrale e cambio manuale o automatico.

Quando arrivano?

Un body kit che coinvolge frontale e assetto e che per ora si limita ad essere un render, anche se l’impressione è quella che non si tratti di un semplice volo di fantasia o esercizio di stile. Prior Design ci ha abituati a lavori ben più complicati ed “invasivi” e inserire a listino un pacchetto come quello dedicato alla BMW M4 non dovrebbe affatto essere complicato.

Considerando poi come le critiche mosse al doppio rene sotto steroidi, il preparatore tedesco non avrà certamente difficoltà nel trovare clienti. E chissà se le modifiche saranno disponibili anche per la nuova BMW M3 e il suo doppio rene uguale a quello della M4.