AC Schnitzer colpisce ancora. Il tuner tedesco specializzato in BMW e MINI (e non solo) ha messo le mani sulla nuova X6 intervenendo sull'estetica e (prossimamente) anche sul motore.

Il mastodontico SUV tedesco presenta ora un aspetto ancora più affilato e sportivo con un kit carrozzeria specifico e un'altezza ridotta di circa 2 cm.

Aerodinamica e incollata all'asfalto

È grazie al kit di sospensioni sportive che la X6 sembra ancora più piantata a terra. Il SUV è ora più basso di circa 20-25 mm e ha quindi un baricentro diverso per migliorare la dinamica di guida nelle curve ad alta velocità.

Il kit estetico elaborato da AC comprende una serie di appendici aerodinamiche. Nel frontale troviamo una parte inferiore del paraurti più larga, minacciosa e della stessa tinta della carrozzeria. Nella fiancata notiamo invece le minigonne e gli adesivi di protezione dal pietrisco con tanto di logo AC. La X6 è anche più larga grazie alla presenza dei passaruota maggiorati che aumentano le dimensioni di circa 6 cm complessivi.

Nuove anche le “scarpe” della X6. Il SUV può contare su enormi cerchi in lega leggera da 22” disponibili nelle colorazioni argento e antracite. I cerchi sono montati su pneumatici 275/35 R22 sull'asse anteriore e 315/30 R22 al posteriore.

Infine, integrato nel lunotto troviamo il vistoso spoiler che schiaccia a terra la X6 generando una maggiore deportanza a velocità sostenuta.

In arrivo anche diversi cavalli in più

Anche gli interni hanno ricevuto qualche piccolo aggiornamento. AC ha infatti dato un look più racing all'abitacolo con pedaliera e paddles in alluminio, oltre alle finiture nere per il controller dell'iDrive nel tunnel centrale.

L'upgrade riguarderà presto anche il motore. AC Schnitzer non ha ancora rilasciato informazioni ufficiali, ma ha dichiarato che è al lavoro su una soluzione specifica per migliorare la potenza di 340 CV e 700 Nm per la 40d e di 286 CV e 650 Nm per la 30d.