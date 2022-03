Di auto abbandonate è pieno il mondo, modelli finiti in qualche angolo e destinati a prendere polvere su polvere. Capita poi che alcune vengano scoperte da appassionati che, quasi come fossero degli Indiana Jones dell'automotive, si imbattono in veri e propri tesori dimenticati.

Come successo ai ragazzi del canale Youtube M539 Restorations che, entrati in una concessionaria abbandonata a Tarragona (Spagna) hanno scoperto una collezione composta da Alfa Romeo, BMW, Lancia, Citroen, NSU, Jeep, con alcuni pezzi di valore.

Secondo le ricostruzioni il proprietario dell'attività, un noto collezionista della zona, aveva deciso di conservare le sue auto nel capannone adiacente la concessionaria e, una volta chiusa l'attività, ogni cosa è rimasta al suo posto.

La saga dei V12

Nel video tour si vedono numerosi modelli profondamente segnati dal tempo e tra questi spiccano alcune BMW dotate del glorioso V12 bavarese, come le BMW 850i e 750i E32 col loro BMW M70, il primo V12 sviluppato dalla Casa bavarese, poi evoluto con varie generazioni e arrivato al capolinea proprio nel 2022 con la BMW M760i xDrive, versione speciale dell'ammiraglia dell'Elica e ultimo modello della storia della Casa ad essere equipaggiato con un motore V12.

Al loro fianco un altro pezzo di storia di Monaco di Baviera: una BMW M5 E28, la prima M5 della storia, mossa da un 6 cilindri in linea da 286 CV capace di proiettare la super berlina fino ai 245 km/h facendola passare da 0 a 100 km/h in appena 6,5". Dati impressionanti per l'epoca e che la fecero diventare la berlina più veloce del globo.

Auto da collezione che nelle mani di buoni restauratori potrebbero rinascere a nuova vita, andando poi a rimpinguare le collezioni degli appassionati in giro per il mondo.

Altri modelli degni di nota sono marchiati Alfa Romeo, con una Alfetta e una GTV6, ritrovate in condizioni pessime ma che con tanta cura e un sostanzioso budget diventerebbero prede ambite per alfisti e non solo.