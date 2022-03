La partnership tra Mercedes-Benz Italia e la Fondazione AIRC prosegue. Da anni la Casa della Stella è impegnata nella ricerca contro i tumori e per la Giornata internazionale della donna, che quest'anno compie 100 anni in Italia, avvia una campagna dedicata alle donne.

Donazioni e sconti

Per ogni donna che passerà in una delle officine ufficiali su tutto il territorio, dall'8 marzo all'8 maggio, Mercedes Italia donerà 3 euro alla Fondazione ed effettuerà degli sconti.

Un impegno valido non soltanto per costosi interventi di manutenzione, sia ordinari che straordinari, ma anche per l'acquisto e il cambio di nuovi pneumatici o per l'acquisto di accessori ufficiali.

Nel dettaglio, con una spesa minima di 350 euro o contestualmente all'acquisto di un pacchetto ServiceCare da 3 o 4 anni, ogni donna avrà diritto all'igienizzazione completa gratuita dell'auto e a uno sconto complessivo di 100 euro.

L'impegno

Statistiche dell'ultimo anno rivelano che, in Italia, circa una donna su tre è colpita da un tumore nella sua vita e soltanto nel 2021 sono stati oltre 182.000 i nuovi casi registrati.

Secondo Gianluigi Riccioni, Direttore Customer Services Mercedes-Benz Cars:

“Lo scorso mese di ottobre, in occasione della campagna Nastro Rosa contro il tumore al seno, siamo scesi in campo a fianco di Fondazione AIRC, oggi vogliamo dare continuità a questo impegno con una nuova iniziativa che coinvolge direttamente la nostra rete di assistenza sul territorio. Una nuova opportunità che ci permette di offrire il nostro contributo oltre la vocazione commerciale attraverso una call to action che si rivolge direttamente alle donne, a sostegno di altre donne.”

La Fondazione AIRC per la Ricerca sul Cancro nasce nel 1965 grazie ad alcuni ricercatori dell'istituto dei tumori di Milano, tra i quali anche Umberto Veronesi. Nel 2019 diviene una Fondazione a tutti gli effetti, con l'impegno di raccogliere fondi e finanziare progetti di ricerca oncologici, assegnare borse di studio a giovani ricercatori e coinvolgere ed informare il pubblico sui progressi compiuti dalla ricerca oncologica.