Tanti hanno iniziato ad appassionarsi alle auto proprio grazie a loro: i papà. E vogliamo celebrare la festa del papà 2022 con una speciale raccolta di film che hanno visto protagoniste le quattro ruote e i papà del piccolo e grande schermo.

Le iniziative speciali, però, sono anche sui social di Motor1.com. Vi invitiamo a dare un’occhiata alle nostre storie su Facebook e Instagram e a cliccare sul bottone “tocca a te”. Aspettiamo le vostre foto in compagnia del vostro papà e della sua auto. E non dimenticate di taggare la nostra pagina nella storia!

Lincoln Town Car – 2012

La limousine americana è protagonista di una delle scene più iconiche del disaster movie “2012”. Qui, la Lincoln guidata dal professor Jackson Curtis (John Cusack) con a bordo tutta la famiglia percorre le strade di Los Angeles nel bel mezzo di un terremoto, con palazzi distrutti e l’intera città che affonda nel Pacifico.

Audi S8 – Io vi troverò

Nella saga di “Io vi troverò” (o “Taken” per gli americani), Liam Neeson è Bryan Mills, un ex agente segreto della CIA in pensione con una vita privata molto tormentata. In viaggio a Parigi, la figlia Kim viene rapita da un gruppo di mafiosi, i quali contattano il padre per chiedere un riscatto. Da qui inizia la lunga avventura di Mills che affronta i malviventi tra sparatorie, risse e inseguimenti, tra cui uno a bordo di un’Audi S8 con motore 5.2 V10.

Mercedes Classe S – Ti presento i miei

Nel primo film della saga con protagonisti Robert De Niro e Ben Stiller, c’è spazio anche per un’insospettabile gara d’accelerazione.

Alla guida della sua Mercedes Classe S, il padre di famiglia Jack Byrnes (De Niro) sfida il genero Greg Fotter (Stiller) e la sua Lincoln Continental ad una gara da semaforo a semaforo per rendere più “eccitante” il ritorno a casa dopo una serata in famiglia. Al secondo semaforo, Fotter sbaglia strada concedendo, di fatto, la vittoria all’odiato suocero.

Ferrari 250 GT California Spider – Una pazza giornata di vacanza

La protagonista assoluta del film del 1986 è una rarissima Ferrari 250 GT California Spider guidata dal giovane Ferris Bueller (l’alter ego di Matthew Broderick) e "presa in prestito" dal padre dell'amico Cameron Frye (interpretato da Alan Ruck) e dalla fidanzata Sloane (Mia Sara). La scoperta di Maranello è protagonista di numerose scene, fino alle fine (e qui ci fermiamo, per chi non ama gli spoiler)

Family Truckster – National Lampoon

Realizzata partendo da una Ford LTD Country Squire, la Family Truckster è l’auto della famiglia Griswold vista nel film National Lampoon’s Vacation. Durante il lungo viaggio della famiglia verso il parco divertimenti di Walley World, la station wagon è protagonista di diverse sfortune, tra copricerchi rubati ed esilaranti incidenti.

Pontiac Aztek – Breaking Bad

Testate blasonate come il Daily Telegraph e il TIME l’hanno definita una delle auto più brutte di tutti i tempi. Eppure, la Pontiac Aztek è riuscita a ricavarsi un ruolo importante nella serie tv di Breaking Bad, è infatti l’auto guidata dal protagonista Walter White (Bryan Cranston), professore di chimica e produttore di metanfetamine speciali e padre di Walt Jr. e Holly.

Cadillac Escalade – Tony Soprano

Ne “I Soprano” il protagonista Tony Soprano (interpretato da James Gandolfini) è il boss della mafia italoamericana del New Jersey (nonché padre di Meadow e Anthony Jr.) ed è alla guida una Cadillac Escalade di seconda generazione, uno dei SUV americani più iconici nel mondo dei VIP.

Cadillac CT6 – La Fine (Netflix)

La berlina americana è guidata da Theo James e Forest Whitaker nel film drammatico-apocalittico “La Fine” disponibile su Netflix. Un improvviso e devastante evento sismico fa da sfondo al rapporto complicato tra Will e suo suocero Tom. I due protagonisti trascorrono tanto tempo a bordo della CT6 in mezzo ad un’America in subbuglio e alle prese con la fine del mondo.

Mercedes 240D W123 – In viaggio con papà

Nel celebre film del 1982, Alberto Sordi è il padre di Carlo Verdone. I numerosi viaggi a bordo della Mercedes 240D contribuiscono a raccontare il difficile rapporto tra padre e figlio, con un Sordi (papà Armando) affarista e donnaiolo e un Verdone (Cristiano) più insicuro e introverso.

Autobianchi Bianchina – Fantozzi

L’Autobianchi Bianchina Berlina è uno dei modelli più iconici degli anni ’60 e molti la conosco per essere stata l’auto del ragionier Fantozzi. La Bianchina ha macinato tantissimi chilometri nel ciclo di film che ha visto protagonista Paolo Villaggio, spesso ritratta come un’auto piccola e poco affidabile. In realtà, l’auto originale era più grande e per certi versi più curata rispetto alla Fiat 500 da cui derivava.

Le menzioni d’onore

La lista di auto guidate dai papà in film e serie tv potrebbe proseguire ancora. Ci limitiamo ad alcune menzioni d’onore come la Tartan Pancer nel reboot del 2015 di “Come ti rovino le vacanze”, la Volkswagen Bulli de “La famiglia Bradford” e la curiosa sportiva di Mr. Incredible (frutto di un mix tra la Mercedes 300 SL e la Corvette C1) de “Gli Incredibili”.