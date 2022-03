Se siete appassionati di auto e siete di passaggio a Los Angeles, il Petersen Automotive Museum è una tappa davvero imperdibile. Il museo accoglie più di 300 auto di ogni epoca, da quelle più conosciute a quelle più curiose e, a partire dal 12 marzo, ospita una selezione dei modelli più iconici della storia del cinema.

Protagoniste di serie tv e film, ecco alcune delle auto in mostra a Los Angeles.

Per gli amanti del fantasy

L’esibizione si chiama “Hollywood Dream Machines: Vehicles of Science Fiction and Fantasy” e si compone dei modelli più eccentrici utilizzati per film fantastici e di fantascienza. Tra i veicoli protagonisti troviamo la mitica Cadillac Miller-Meteor del 1959, conosciuta anche come Ecto-1, l’auto utilizzata dai Ghostbusters.

Presente anche la DeLorean originale di “Ritorno al Futuro” e la Batomobile di “Batman” e “Batman Returns”. Per i fan di Terminator, invece, c’è la Motor-Terminator, la moto di “Terminator Salvation”. Anche i fan della Marvel non rimangono delusi vista la Lexus LC500 di "Black Panther", con tanto di fori di proiettile e graffi sulla fiancata.

Tra i vari modelli, c’è anche l’indimenticabile Ford Gran Torino biancorossa della serie tv di Starsky & Hutch.

Una collezione infinita

Il Museo Petersen, comunque, non si ferma qui. Nello sterminato parco auto (mostrato nel video che trovate qui sotto) sono presenti anche glorie del motorsport, tra cui la McLaren MP4-14 di Formula 1 guidata da Mikka Hakkinen nel 1999 o la Porsche 919 Hybrid che prese parte alla 24 Ore di Le Mans nel 2015.

Non mancano anche mezzi eccentrici come la Lexus 2054, il prototipo visto nel film Minority Report, o la Honda S2000 mostrata nel primo capitolo di Fast and Furious. Infine, ci sono anche auto più “normali” come Ford GT, Maserati MC12, Koenigsegg Jesko e buona parte dei modelli visti nella saga di James Bond.