In Cina è tornato l’incubo del Covid. Numerose province cinesi sono alle prese con l’ondata di contagi più forte dall’inizio della pandemia e sono ormai milioni i cittadini finiti in lockdown in virtù dell’approccio molto severo delle autorità locali.

La situazione sembra talmente grave che gli organizzatori potrebbero rinviare a data da destinarsi il Salone di Pechino 2022.

Spostato a giugno (forse)

Non c’è ancora l’ufficialità, ma fonti affidabili come Automotive News e Reuters hanno confermato che la decisione dovrebbe essere già stata presa. Auto China, l’ente organizzatore dell’evento biennale, non ha rilasciato dichiarazioni ufficiali, ma sembra probabile che il Salone, originariamente previsto dal 21 al 30 aprile all’International Exhibition Center di Pechino, venga rinviato.

Il Salone potrebbe tenersi il prossimo giugno se la situazione pandemica lo permetterà.

Ricordiamo che l’evento fu posticipato anche nel 2020 da aprile a settembre. Tra l’altro, in quell’anno il Salone di Pechino fu l’unica grande fiera dell’auto a svolgersi.

Novità rimandate. Confermati gli altri grandi eventi

Nel 2020 furono presentati 785 veicoli complessivi, tra cui 82 anteprime mondiali, 36 concept e 160 modelli a emissioni zero. Ed è molto probabile che questi numeri cresceranno nell’edizione di quest’anno, a prescindere da quando si terrà.

La Cina, infatti, è il primo mercato mondiale di auto elettriche, dato che il 50% di modelli a batteria venduti nel 2021 è stato immatricolato proprio in questo Paese.

Al di là di Shanghai, per il momento il calendario dell’auto 2022 non ha subito variazioni. Tra i prossimi grandi eventi ricordiamo il Salone di Detroit (14-25 settembre) e il Salone di Parigi (17-23 ottobre). In mezzo, potrebbero esserci annunci importanti al Concorso d’Eleganza Villa d’Este (20-22 maggio), al Goodwood Festival of Speed (23-26 giugno) e a Pebble Beach (21 agosto).