Il mondo degli eventi legati all’auto non dorme mai. Dopo la difficile ripresa dovuta alla pandemia, il calendario delle fiere e delle rassegne dei prossimi mesi è più fitto che mai. L’elenco prende in considerazione alcuni degli eventi confermati finora ed è in costante aggiornamento.

La grande assenza per il 2022 è rappresentata dal Salone di Ginevra cancellato per motivi legati alla pandemia (e alle conseguenti restrizioni per i viaggi internazionali) e alla crisi dei chip sta occupando gli sforzi organizzativi delle Case.

Ecco tutte le informazioni per seguire a distanza o per partecipare agli eventi previsti tra fine 2021 e il 2022.

Auto e Moto d'Epoca – 21-24 ottobre

Un appuntamento da non perdere per tutti gli appassionati di auto e moto d’epoca. Il Salone di Padova mette insieme oltre 5.000 modelli in vendita, oltre a pezzi di ricambio originali e altri oggetti da collezione (come modellini e accessori vintage) legati al mondo dei motori.

Sul sito ufficiale della manifestazione si possono acquistare i biglietti per la singola giornata o per più giorni.

Quando 21-24 ottobre 2021 Dove Padova Sito ufficiale https://autoemotodepoca.com/ Aperto al pubblico Sì

SEMA Show Las Vegas 2-5 novembre

La Speciality Equipment Market Association è una delle principali fiere mondiali dedicate al tuning e agli accessori e torna dopo la cancellazione dell’edizione 2020. Nella cornice del Las Vegas Convention Center, numerose Case automobilistiche e aziende specializzate espongono le loro incredibili creazioni e non mancano mai concept e one-off indimenticabili.

Ad esempio, nel SEMA Show 2019 fu la volta della Ford Mustang Lithium, la prima muscle car elettrica, e della Dodge Charger da 1.525 CV messa a punto da SpeedKore.

Quando 2-5 novembre 2021 Dove Las Vegas Sito ufficiale https://www.semashow.com/ Aperto al pubblico Sì

Los Angeles Auto Show 19-28 novembre

Fondato nel 1907, il Salone di Los Angeles è uno dei più attesi al mondo. Qui i brand mostrano prototipi e concept in anteprima globale al pubblico presente sia fisicamente che in via digitale.

L’edizione 2022 ha un focus orientato sulle auto elettriche e sui rapidi cambiamenti che stanno avvenendo nel mondo delle quattro ruote. Nel circuito interno si possono guidare le ultime novità dalle Case.

Quando 19-28 novembre 2021 Dove Los Angeles Sito ufficiale https://laautoshow.com/ Aperto al pubblico Sì

Seul Motor Show 25 novembre – 5 dicembre

La rassegna sudcoreana si tiene ogni due anni al KINTEX di Goyang. In sostanza, è la Casa dei produttori locali come Hyundai, Kia e Ssangyong, oltre alle soluzioni tecnologiche presentate da Samsung. L’edizione 2021 potrebbe essere l’occasione per vedere da vicino i passi in avanti fatti da Hyundai sul tema dell’idrogeno, mentre Ssangyong dovrebbe presentare la X200, il fuoristrada elettrico che vuole diventare il rivale della Jeep Wrangler.

Quando 25 novembre - 5 dicembre 2021 Dove Seul Sito ufficiale https://seoulmotorshow.auto-fairs.com/ Aperto al pubblico Sì

Mondomotori 4-5 dicembre

Auto, moto, bici e nuova mobilità sono i temi attorno a cui ruota l’edizione 2021. La manifestazione si svolge presso la Fiera di Vicenza e comprende l’esposizione di nuovi modelli e auto storiche. Previsti anche test-drive, spettacoli all’aperto e alcune iniziative di educazione stradale.

Sul sito ufficiale della rassegna si può acquistare il proprio ticket.

Quando 4-5 dicembre 2021 Dove Vicenza Sito ufficiale https://www.mondomotorishow.it/ Aperto al pubblico Sì

CES Las Vegas 5-8 gennaio

La fiera è dedicata al mondo dell’elettronica di consumo. Oltre a smartphone, PC e altri dispositivi tecnologici di nuova generazione, il CES di Las Vegas anche la vetrina ideale per tutte le novità legate al mondo automotive.

Dopo un’edizione 2021 interamente digitale, nel 2022 la rassegna riapre anche le porte al pubblico con circa 1.000 aziende già pronte a mostrare le loro ultime innovazioni.

Quando 5-8 gennaio 2022 Dove Las Vegas Sito ufficiale https://www.ces.tech/ Aperto al pubblico Sì

Coppa Milano-Sanremo 31 marzo – 2 aprile

A 116 anni dalla disputa della prima edizione torna la rievocazione storica che parte dall’Autodromo di Monza. Dopo la partenza dal circuito, gli equipaggi si dirigono verso il Principato di Monaco in un percorso di 700 chilometri tra Lombardia, Piemonte e Liguria. Le auto costruite tra il 1906 e il 1990 prendono parte a circa 90 prove cronometrate, oltre a 6 prove di velocità media.

Quando 31 marzo - 2 aprile 2022 Dove Autodromo di Monza - Milano - Sanremo Sito ufficiale www.milano-sanremo.it Aperto al pubblico Sì

Formula E, E-Prix di Roma 9-10 aprile

Si tratta della prima tappa europea dell’ottava stagione della Formula E, il campionato FIA dedicato ai bolidi elettrici. Le monoposto “danno la scossa” alle vie di Roma con due giorni di gare aperte al pubblico e trasmesse in televisione (al momento deve ancora essere annunciato ufficialmente il broadcaster per la stagione 2022). Nell’edizione 2021 a trionfare sono stati Jean-Eric Vergne su DS in gara 1 e Nick Cassidy su Virgin in gara 2.

Quando 9-10 aprile 2022 Dove Roma Sito ufficiale https://www.fiaformulae.com/en/championship/race-calendar/2021-2022/rome Aperto al pubblico Sì

Milano Monza Motor Show 15-19 giugno

L’esposizione “Open-Air” si svolge tra le vie di Milano e vede la partecipazione di decine di Case automobilistiche. Il Milano Monza Motor Show è aperto al pubblico e dà la possibilità di vedere di persona auto, moto, prototipi e veicoli storici. Non mancano focus e tavole rotonde anche sul tema della nuova mobilità.

Quando 15-19 giugno 2022 Dove Milano e Autodromo di Monza Sito ufficiale www.milanomonza.com Aperto al pubblico Si

Salone di Parigi 17-23 ottobre

Torna l'alternanza dei saloni tra Germania e Francia. Se il 2021 è stato l'anno dell'IAA di Monaco, il 2022 è il momento della capitale francese che accoglie un Salone dalla formula rinnovata.

Non sono ancora state comunicate le prime informazioni ufficiali, ma è probabile che, proprio come accaduto in Baviera, l'esposizione e i test-drive delle vetture si snodino tra i padiglioni e le vie di Parigi.

Insieme al Mondial de l'Automobile (il nome ufficiale del Salone di Parigi) si tiene anche Equip Auto, una rassegna dedicata ai professionisti in programma dal 18 al 22 ottobre. Nel complesso, quindi, l'evento si sdoppia dando vita alla Paris Automotive Week, la settimana dedicata alla mobilità.