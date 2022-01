Al Salone di Tokyo 2022 (14-16 gennaio) non può certamente mancare la padrona di casa Toyota. Negli scorsi mesi, il marchio del Sol Levante ha fatto parlare di sé per la strategia di elettrificazione, ma nella rassegna giapponese il focus si sposterà su nuovi ed arrabbiatissimi modelli sportivi. Senza dubbio, la novità più attesa è la versione ancora più pepata della GR Yaris.

La più corsaiola di tutte

A quanto pare, Toyota ha creato una Yaris più cattiva della già sportivissima GR. Sul web c’è chi l’ha chiamata GRMN, ma la realtà è che su questo modello si sa davvero poco. La Casa giapponese l’ha testato a fondo nel 2021 sul circuito del Nurburgring e alcuni nuovi indizi arrivano dal primo teaser ufficiale che mostra forme estreme e aggressive.

Fotogallery: Toyota GR Yaris, la versione "hot" gira al Nurburgring

14 Foto

In particolare, schiarendo la foto si notano il paraurti voluminoso con splitter e alette aerodinamiche, la grande presa d’aria sul cofano in fibra di carbonio e l’evidente alettone.

Secondo i rumors raccolti negli scorsi mesi, il 1.6 a tre cilindri della Yaris avrebbe toccato quota 272 CV e 390 Nm di coppia. Progettata in tre varianti diverse (base, per la pista e per i rally), l’auto peserebbe 30 kg in meno della GR, per un totale di 1.250 kg. La produzione inizierebbe a luglio 2022 con una serie limitata di 500 esemplari.

Tra futuro e passato

Oltre alla Yaris, a Tokyo Toyota espone la GR GT3. Anch’essa anticipata da un teaser, è definita come un concept dedicato al mondo delle corse. Va da sé che il modello sarà un’esclusiva per la pista, ma non è chiaro se si tratti di una vettura ibrida o elettrica.

Non saremmo sorpresi, comunque, se il sistema di alimentazione fosse condiviso con la GR010 Hybrid, l’hypercar utilizzata nel mondiale endurance, o la futura GR Super Sport.

Infine, nella rassegna giapponese prevista tra il 14 e il 16 gennaio, Toyota ha un occhio di riguardo anche ai suoi modelli storici. Al Salone di Tokyo vengono mostrati i ricambi GR Heritage Parts per le Supra A70 e A80, 2000GT e Land Cruiser 40.