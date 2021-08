Una notizia lieta per tutti i possessori e fan di Toyota d’epoca. La Casa giapponese riprenderà a produrre i pezzi di ricambio per alcuni dei suoi modelli storici di maggior successo. L’iniziativa fa parte del progetto GR Heritage Parts e riguarderà anche la Land Cruiser 40.

L’immortale Land Cruiser

Prodotta tra il 1960 e il 1984 (in Brasile addirittura fino al 2001), la Serie 40 è stata una delle generazioni di Land Cruiser più vendute e apprezzate di sempre. Dopo quasi 40 anni di stop, la produzione di pezzi di ricambio è pronta a ripartire: motori, telai, impianti di scarico e tanti altri ricambi saranno disponibili dal 2022.

Toyota Land Cruiser BJ40 Toyota Supra A80

Il progetto GR Heritage Parts, comunque, riguarda anche i modelli Supra A70 e A80 (quest’ultima è la stessa generazione dell’auto guidata da Paul Walker in Fast & Furious) e la 2000GT.

Altri modelli in arrivo

Toyota sta già pensando di allungare la lista di modelli storici. Uno dei prossimi dovrebbe essere la Land Cruiser 70, la generazione successiva alla 40 che ha ancora grande successo nei mercati di Medio Oriente e Australia. La 70 verrà presto aggiornata in termini di sicurezza ed equipaggiamento, ma la linea è rimasta pressocché immutata dal debutto del 1984.

E non è escluso che vengano aggiunti anche modelli precedenti alla 70 o alla 40. Toyota, infatti, ha realizzato un sondaggio compilabile a questo link in cui i possessori di Land Cruiser possono indicare il pezzo di ricambio ricercato e fornire altre informazioni preziose. L’idea del marchio giapponese è di comprendere l’effettiva richiesta dei ricambi in tutto il mondo e avviare così un programma di produzione per soddisfare la maggior parte dei proprietari.