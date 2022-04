Quanto costa percorrere 20.000 km in un anno con un'auto a benzina? E quanto spendiamo con una caldaia a gas? Serie tv, musica in streaming & co, senza contare gli abbonamenti, quanto influiscono sulle nostre spese annue? Viviamo circondati da dispositivi elettrici messi in stand-by. Bene, quanto ci costano?

No, non vi chiediamo di mettervi con la calcolatrice del vostro smartphone (anche lui consuma energia e influisce sui costi annuali) per arrivare alla cifra giusta. Anche perché il "costo" non è solo economico, ma si traduce in emissioni di CO2. E poi la risposta ve la diamo nel video su cui vi invitiamo a fare play qui sopra. Il punto non è trasformarsi in contabili, ma capire se tutti queste spese (e queste emissioni) possono essere azzerate. E se la risposta è si, è interesse di tutti capire come riuscirci.

Transizione energetica, è davvero possibile?

È questa la madre di tutte le domande, ma non solo: è il punto di partenza degli Electric Days 2022, l'evento phygital promosso da Motor1.com e InsideEVs.it, in collaborazione con ANSA, Vanity Fair, Wired e con la partecipazione di MOTUS-E, in programma dal 21 al 23 aprile.

Un appuntamento che vedrà intervenire numerosi ospiti, tra vertici dell’industria, rappresentanti del mondo della politica e della ricerca e ospiti d’eccezione. Tra le conferme, anche quella del Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, Enrico Giovannini.

Tante personalità a dare vita a tantissimi appuntamenti tra talk, dirette streaming, approfondimenti e live social interattivi che si svilupperanno all’interno della sala Auditorium del Museo MAXXI (Museo Nazionale delle Arti del XXI secolo) di Roma, trasmessi in diretta sul sito ufficiale www.electricdays.it e sui canali YouTube, Linkedin, Facebook, Twitter, Twitch, Instagram e TikTok di Motor1.com e InsideEVs.