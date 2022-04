La polizia di Dubai può contare su uno sterminato e potentissimo parco auto. Nella flotta delle forze dell’ordine troviamo SUV, hypercar e sportive di lusso per contrastare il crimine in ogni situazione.

Ora gli agenti di polizia possono contare su una nuova aggiunta: la Ghiath Smart Patrol, un fuoristrada ad alta tecnologia che ha già iniziato a pattugliare le strade di Dubai.

Dall’hypercar al fuoristrada

La Ghiath Smart Patrol è realizzata dalla libanese W Motors, lo stesso brand che ha prodotto in passato la Lykan Hypersport, la supercar da 770 CV vista anche in Fast & Furious 7. Stando alla Casa, si tratta della seconda generazione del modello che, anche se non è specificato, si basa sulla Nissan Armada, un SUV di grandi dimensioni non venduto in Europa.

La Ghiath può contare su una strumentazione estremamente hi-tech con 8 telecamere di sorveglianza, una videocamera a 360° montata sul tetto e un sistema di riconoscimento per volti e targhe. Inoltre, nella dotazione del SUV è compreso anche un drone per pattugliamenti più discreti. Tutte le principali funzioni sono comandabili dallo schermo touch da 16” montato al centro della plancia.

Quello che sappiamo di lei

W Motors non spiega che motore si nasconda sotto al cofano. Tuttavia, il modello potrebbe essere spinto dallo stesso V8 della Nissan Armada più potente. Questo propulsore eroga circa 400 CV e 560 Nm di coppia e sfrutta la trazione integrale per permettere velocità e prontezza anche nel fuoristrada.

W Motors Ghiath, la versione civile

Come detto, i primi esemplari della Ghiath in dotazione alla polizia percorrono già le strade di Dubai. I clienti privati che desiderano mettersela in garage, invece, dovranno aspettare ancora qualche mese. W Motors non ha definito ancora dettagli e dotazione, ma c’è da credere che il SUV in “borghese” conserverà le stesse prestazioni del V8 in divisa, oltre a ricevere qualche personalizzazione in più.