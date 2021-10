L'Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio ama la divisa, così dopo aver vestito i colori dei Carabinieri è volata al di là del Mediterraneo per indossare quelli della polizia di Duba, assieme alla "sorella" Stelvio Quadrifoglio. A darne annuncio è stato il CEO del Biscione Jean-Philippe Imparato con un post sul proprio profilo Linkedin, per celebrare l'ingresso di super berlina e super SUV in un parco auto unico al mondo.

Le Giulia e Stelvio Quadrifoglio vanno infatti a unirsi a incredibili bolidi che già servono le forze dell'ordine dell'Emirato, una flotta da far invidia a qualsiasi appassionato di auto del Globo e potrà ora contare sui 510 CV del V6 di 2,9 litri che muove le sportive del Biscione.

Corsi di guida

La consegna delle 2 nuove auto della polizia di Dubai è avvenuta alla presenza dei vari comandanti dell'emirato, ai quali sono state raccontate le principali caratteristiche delle Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio e Stelvio Quadrifoglio, partendo dalle prestazioni che dicono velocità massima di 307 km/h e accelerazione da 0 a 100 km/h in appena 3,9". Il tutto condito da una meccanica di primissimo ordine, numerosi elementi in fibra di carbonio e un sound che farebbe venire voglia di spegnere le sirene durante un inseguimento.

Sportive vere che hanno colpito fin da subito il brigadiere Jamal Al Jallaf, direttore del Dipartimento Generale di Investigazione Criminale (CID), il quale ha dichiarato

Con l'aggiunta di auto premium alla propria flotta di auto di lusso, il comando generale della polizia di Dubai mira a elevare la presenza di agenti di polizia in destinazioni turistiche chiave e altre località

In buona compagnia

Ma quali saranno le compagne di pattuglia delle Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio e Stelvio Quadrifoglio? La lista è lunga e potentissima e comprende hypercar come Bugatti Veyron, Ferrari FF, Mercedes SLS AMG, Audi R8, Aston Martin One-77, Bentley Bentayga, Nissan GT-R, Porsche 918 Spyder, Rolls-Royce Wraith, Pagani Huayra e così via.