Lexus ha svelato a sorpresa una nuova art car basata su UX, il SUV ibrido più piccolo in gamma. Si chiama Sticker Bomb ed è stata ricoperta da 3.457 adesivi applicati interamente a mano.

E' l'ultimo prodotto della serie di progetti del Brand chiamati "Art Car Project" e ha come obiettivo quello di promuovere l'arte contemporanea giapponese, i cui artisti oggi fanno un grande uso di adesivi.

Urbana

La Lexus UX che vedete in foto è stata usata come una tela bianca dai maestri giapponesi Takumi, che hanno realizzato la livrea con la massima cura e qualità.

Se il nome non vi è nuovo è perché la tecnica dello "Sticker Bombing" è ormai famosa e diffusa in tutto il mondo. Si tratta dell'applicazione di tanti adesivi per creare una livrea personalizzata e viene spesso usata sulle cover dei PC e dei tablet, sugli scooter e perfino su alcuni monumenti moderni di alcune città.

Questa tecnica artistica è diventata popolare negli anni '80 negli Stati Uniti e successivamente si è diffusa prima in Europa e poi Giappone fino a diventare oggi una tendenza globale.

Dettagli

La Lexus UX Sticker Bomb è composta da oltre 3.457 adesivi relativi a diversi temi, come la cultura pop, alcune serie televisive o film, la musica rock o gli anime giapponesi. Andando ancor più nel dettaglio della livrea del SUV giapponese si possono poi notare anche alcune immagini strettamente legate alla cultura del paese di origine dell'auto, come il Monte Fuji, simbolo del Giappone, o la tecnica dell'origami.

Alcuni adesivi si ispirano poi al mondo dello sport, e al relativo coinvolgimento di Lexus in esso, in particolare all'hockey su prato e al rugby.

Infine, non mancano anche sticker che rimandano alla storia del brand, come uno che riproduce la prima Lexus della storia, un altro che mostra la mitica Lexus LFA o anche uno relativo allo yacht LY650.