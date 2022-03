Una delle 500 Lexus LFA esistenti al mondo è all’asta sul sito Bring a Trailer. Si tratta della numero 349, si trova in California ed è ancora più speciale se si pensa che è una delle sole 64 prodotte con il pacchetto Nurburgring, 15 delle quali omologate secondo le specifiche statunitensi. Ha percorso 2.000 miglia, cioè circa 3.200 km.

Interessati? Dal sito è possibile fare la propria offerta, ma tenete a mente che si procede al passo di 1,150,000 dollari circa ad offerta, cioè 1 milione e 55 mila euro. Una cifra che la rende a dir poco inaccessibile ai più. Ma, visto che sognare non costa nulla, diamo un’occhiata a questo esemplare unico per capire cosa la rende così speciale.

Sportiva nipponica di razza: ecco il suo pedigree

Prodotta dal 2010 al 2012, non c’è una Lexus LFA uguale all’altra. La protagonista dell’asta, in versione Nurburgring e omologata per gli USA, era stata originariamente venduta per 450.000 dollari.

È rifinita con tinta arancione e interni in Alcantara nera, mentre i cerchi in lega sono da 20” e montano pneumatici Michelin Pilot Super Sport 265/35 anteriori e 305/30 posteriori installati a febbraio 2022, praticamente mai usati.

Sul lato conducente, in basso, la carrozzeria non è proprio perfetta. Dentro, invece, ci sono sedili riscaldati e regolabili elettricamente in 10 posizioni rivestiti in Alcantara nera, stesso materiale che si estende al cruscotto, ai pannelli delle portiere, al rivestimento del padiglione e sulla console centrale in fibra di carbonio, di serie per questa versione Nurburgring.

Gli airbag sono stati sostituiti dopo il richiamo del 2017, mentre troneggia la placca che certifica il numero di serie LFA 349 sulla paratia posteriore. Completano la dotazione il sistema audio surround Mark Levinson a 12 altoparlanti, il bluetooth, il lettore DVD/CD, i comandi vocali, il clima automatico e tanto altro, tra cui un set di valigie Tumi in fibra di carbonio, un telo copriauto, un caricabatteria e i registri di servizio.

Capolavoro senza tempo

Unicità a parte del modello in vendita, la Lexus LFA è un’auto di per sé esclusiva che ha fatto la storia delle supercar moderne sotto tanti punti di vista, rimanendo per certi aspetti ancora imbattuta. Realizzata con una carrozzeria in fibra di carbonio e con un telaio in polimeri rinforzati con carbonio e alluminio, ha raggiunto con la versione Nurburgring (pacchetto che valeva oltre 60.000 euro) il massimo della sua eccellenza dinamica grazie allo spoiler anteriore in carbonio, canard anteriori sul paraurti e spoiler posteriore fisso, insieme alle sospensioni modificate, cerchi in lega leggera e 10 CV in più.

La sospensione anteriore a doppio braccio oscillante è affiancata da una configurazione posteriore multi-link. Le sospensioni sono state messe a punto specificatamente e ribassate di 10 mm. La potenza frenante è garantita da pinze Brembo monoblocco in alluminio, verniciate di nero, a sei pistoncini anteriori e a quattro pistoncini dietro, su dischi in carbonio-ceramica con foratura incrociata che misurano 15,4″ davanti e 14,2″ dietro.

Il motore è l’immenso V10 da 4,8 litri sviluppato in collaborazione con Yamaha, con valvole e bielle in titanio, pistoni forgiati, lubrificazione a carter secco e doppia fasatura variabile delle valvole VVT-i. La potenza totale, sulle Nurburgring, arriva a 563 CV. La trazione è posteriore con, di serie, un differenziale a slittamento limitato Torsen, e il cambio è un sequenziale automatizzato a frizione singola Aisin a sei marce, rivisto nella taratura delle versioni Nurburgring per essere più rapido.

Proprio per via di queste caratteristiche tecniche, tuttora di primissimo piano nonostante la decade già trascorsa, la LFA è un sicuro investimento per il facoltoso collezionista che riuscirà ad aggiudicarsela. Del resto, in un futuro di auto elettriche silenziose, il sound della LFA è un vero gioiello di inestimabile valore che va preservato. In attesa, certo, di vedere cosa riserva il futuro di questa iconica supercar che diventa elettrificata.

Fonte: BringATrailer.com