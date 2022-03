Toyota e Lexus hanno piani importanti per le sportive del futuro. Uno dei progetti più interessanti è quello della LFA che verrà proposta entro il 2030 in versione 100% elettrica e prestazioni eccezionali grazie alle batterie allo stato solido.

L’hypercar giapponese, però, non sarà solamente a batteria. Secondo il sito nipponico Best Car Web, la seconda generazione della LFA sarà anche ibrida e arriverà nel 2025.

Un V8 “aiutato” dagli elettroni

Secondo quanto riportato alla testata da un dipendente della divisione Gazoo Racing di Toyota, la nuova LFA ibrida è in sviluppo da prima dell’annuncio di Toyota di ampliare la propria gamma di elettriche. L’hypercar dovrebbe utilizzare un 4.0 V8 biturbo assistito da un’unità elettrica per una potenza totale di circa 700 CV.

2012 Lexus LFA

Il modello potrebbe nascere sulla piattaforma TNGA-L non confermando, quindi, il telaio interamente in fibra di carbonio della LFA originale venduta tra il 2010 e il 2012. Proprio quest’ultima caratteristica fece lievitare il prezzo di listino della Lexus che all’epoca costava di base 300.000 euro. La futura LFA ibrida, invece, potrebbe attestarsi tra i 200 e i 230 mila euro, anche se non è chiaro se la tiratura sarà limitata.

La giapponese anti-Rimac

A prescindere dalla veridicità di questi rumors, è scontato che non vedremo il ritorno del V10. La LFA originale era riuscita ad attirare tanti appassionati proprio grazie al sound del 4,8 litri a 10 cilindri e ad una tecnologia molto sofisticata per l’epoca.

Lexus Electrified Sport Concept

Come detto, il passo successivo sarà un’hypercar 100% elettrica. Presentata come concept e sotto il nome di Electrified Sport”, Lexus si aspetta prestazioni da urlo. Le batterie allo stato solido promettono un’autonomia di 700 km con una ricarica e uno scatto 0-100 km/h in appena 2 secondi per giocarsela alla pari con mostri sacri come la Tesla Model S Plaid e la Rimac Nevera.