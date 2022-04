C’è una data per la prima Lexus “nativa” elettrica: la RZ nascerà il prossimo 20 aprile. Durante la presentazione online, il marchio premium di Toyota svelerà tutti i dettagli della RZ, il modello a batteria derivato in buona parte dalla bZ4X e dalla Subaru Solterra.

Insieme all’annuncio, Lexus ha pubblicato anche due nuove immagini che mostrano il frontale e parte degli interni del crossover ad emissioni zero.

Un volante da aereo

A giudicare dalle foto, il frontale della RZ riprenderà in buona parte quello delle “cugine” Toyota e Subaru e verrà adattato con la classica calandra a clessidra che contraddistingue i modelli Lexus. Le maggiori novità sembrano riguardare l’abitacolo che manterrà l’impostazione di bZ4X e Solterra, ma con alcune differenze.

A caratterizzare gli interni del crossover elettrico sarà sempre l’insolito volante a cloche e l’alto tasso di tecnologia. Di fronte a sé, il guidatore avrà un quadro strumenti digitale, il quale è integrato nel cruscotto in modo diverso rispetto alla bZ4X.

Al centro, c’è sempre lo schermo touch per comandare multimedialità e funzioni di comfort dell’auto, mentre il tunnel centrale risulta ancora più curato con inserti in simil legno e pannelli in nero lucido e alluminio spazzolato.

Le possibili motorizzazioni

Riguardo alle motorizzazioni, Lexus ha già annunciato la versione 450e senza, però, specificare prestazioni e autonomia del powertrain. La Toyota bZ4X e la Subaru Solterra sono equipaggiate con una batteria da 71,4 kWh nelle due varianti da 204 e 218 CV. L’autonomia massima è di circa 450 km nel ciclo WLTP e nel modello più potente si ha a disposizione la trazione integrale.

Lexus RZ 450e, i primi teaser del SUV elettrico

Per distinguersi dalla concorrenza interna, la Lexus potrebbe essere più potente, forse a scapito di qualche decina di chilometri di percorrenza. Sta di fatto che la RZ dovrebbe confermare la ricarica rapida da 150 kW per arrivare all’80% in 30 minuti.

Per avere tutte le risposte, comunque, dovremo aspettare il 20 aprile.