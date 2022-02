Un nuovo tweet pubblicato sul profilo ufficiale Lexus ci permette di vedere meglio la Electrified Sedan Concept, la berlina presentata - ancora come concept - lo scorso dicembre nel corso di un super evento in cui Toyota ha presentato numerosi prototipi elettrici, prossimi protagonisti del futuro emissioni zero del colosso giapponese.

La Electrified Sedan Concept si era vista solo tramite un'immagine di 3/4 anteriore e oggi quella che per molti sarà l'anti Tesla Model 3 Lexus si mostra anche da altri punti di vista, facendo vedere per la prima anche il posteriore col suo design molto particolare.

Berlina spigolosa

Come avevamo già avuto modo di vedere la Lexus Electrified Sedan Concept ha un muso che punta verso il basso dal parabrezza, dando un senso generale di dinamicità. Si notano poi le grosse prese d'aria anteriori, sia inferiori sia laterali, con queste ultime che integrano i proiettori principali. Ci sono altre prese d'aria sui lati del cofano.

Lateralmente si nota una certa somiglianza con l'attuale Lexus IS, anche se le forme generali sono più arcuate e tondeggianti e la coda è ben più bassa rispetto alla berlina media ibrida. Una coda particolare che termina con un più che accennato spoiler, a donarle ancora una volta un aspetto maggiormente sportivo e un disegno ancora più aerodinamico. Da lui prendono vita le grosse luci LED che si allungano verso la parte inferiore, col paraurti che forma un arco a sovrastare il diffusore.

Elettrica si, anche ibrida?

A balzare all'occhio è la mancanza degli scarichi, elemento che fa pensare alla natura 100% elettrica della Lexus Electrified Sedan Concept e della berlina di serie che da lei deriverà, in arrivo nei prossimi anni assieme a numerose novità a batteria tra SUV e non solo.

Non è però da escludere, almeno in un primo momento, la presenza anche di un powertrain ibrido plug-in.