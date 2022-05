In America gli inseguimenti tra polizia e auto sono all'ordine del giorno. Un problema che negli ultimi anni di pandemia da Covid-19 è peggiorato, con un aumento del crimine del 29% (fonte: sito ufficiale NYPD) che ha spinto le forze dell'ordine statunitensi a studiare nuovi modi per fermare i malviventi.

A tal proposito, proprio in questi giorni è diventato virale sul web un video che mostra un innovativo sistema in uso dalla polizia di Phoenix, Arizona, per fermare le auto negli inseguimenti. Ecco come funziona

Come funziona

Viene definito "the Grappler Police Bumper", letteralmente "il paraurti della polizia che afferra" ed è composto da due bracci in acciaio collegati tra loro, a cui viene annodato un nastro telato robusto, simile a quello usato nel mondo dell'autotrasporto pesante per le centine dei rimorchi.

Nel video rilasciato sul web, si nota che durante l'inseguimento il braccio viene abbassato a livello stradale dalla polizia e viene portato vicino a una delle due ruote posteriori dell'auto che si sta inseguendo. Non appena il nastro tocca la gomma, viene automaticamente portato ad attorcigliarsi intorno alla ruota e al gruppo sospensioni, bloccando il movimento dell'auto.

Nel video diffuso da una giornalista americana per Fox News si può vedere l'utilizzo del sistema in diverse condizioni e con diverse auto:

Novità mondiale

Un sistema simile non si era mai visto al mondo fino a oggi. La polizia statunitense ci stava lavorando in collaborazione con Leonard Stock, un ingegnere, da diversi anni. Il progetto aveva visto la sua prima apparizione sotto forma di prototipo nel 2016, senza però mai giungere ufficialmente sotto un'auto della Polizia di uno stato americano.

Quello che non è ancora stato chiarito, né dall'inventore né dalle forze dell'ordine stesse, è però l'aspetto della sicurezza durante i possibili urti con pedoni. Quando non in utilizzo infatti, il sistema resta ripiegato su se stesso vicino al paraurti anteriore dei grandi SUV in dotazione alla polizia, lasciando esposte le punte delle travi di acciaio da cui è composto.

Ecco il trailer ufficiale del progetto: