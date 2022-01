Paese che vai, auto della polizia che trovi. In ogni nazione, le forze dell'ordine hanno a disposizione una flotta di vetture “normali” e utilizzate comunemente per pattugliare le strade ed effettuare attività e controlli. In alcuni casi, però, è necessario affidarsi a modelli speciali dotati di potenza e caratteristiche uniche. Ecco, quindi, dieci auto in divisa davvero originali.

Lamborghini Huracan - Italia

Partiamo dall’auto della polizia più conosciuta (e probabilmente apprezzata) dagli italiani: la nostrana Lamborghini Huracan LP610-4. Consegnata alla Stradale nel 2017, la vettura veste il colore d’ordinanza Azzurro Medio Polizia e sfoggia la banda tricolore su entrambe le fiancate.

I 610 CV e la velocità massima di 325 km/h sono caratteristiche imprescindibili per supportare l’Huracan nelle operazioni più impegnative. Il suo compito principale, infatti, è il trasporto urgente di sangue e organi, come accaduto a dicembre 2020 quando la “Lambo” della polizia riuscì a percorrere 489 km in 3 ore ad una velocità media di 233 km/h.

Ferrari 458 Spider - Italia

In Italia c’è un’altra supercar tra le forze dell’ordine. La Ferrari 458 Spider della polizia milanese è passata dalla parte dei "buoni" dopo essere stata confiscata ad un membro della mafia.

L’auto è stata adeguatamente trasformata, ma finora non è mai stata usata per inseguimenti ad alta velocità o altre attività urgenti. In realtà, la Ferrari da 570 CV è stata impiegata per progetti di educazione alla legalità con le scuole.

Alpine A110 - Francia

Da qualche mese il parco auto della polizia francese si è arricchito di 26 esemplari di Alpine A110. La sportiva compatta sostituisce la Renault Megane RS e può contare su un 1.8 turbo da 252 CV che, unito al peso di soli 1.100 kg, permette alla sportiva di scattare da 0 a 100 km/h in 4,5 secondi e raggiungere i 250 km/h.

Le A110 sono al servizio della legge per gli inseguimenti ad alta velocità e per le operazioni riguardanti il traffico di stupefacenti.

Porsche 911 - Austria

L’esperienza della Porsche 911 nella polizia austriaca è durata pochi mesi, ma tanto è bastato per alzare il tasso di cavalli e prestazioni dell’intera flotta. L’esemplare consegnato nel 2017 e “prestato” da Porsche era una 911 generazione 991, opportunamente trasformato con livrea rossa e blu.

Nel corso del suo “mandato” l’auto è stata utilizzata per pattugliare la rete autostradale. Al termine del suo servizio, la supercar è tornata a vestire abiti civili.

Citroen Ami - Grecia

Non sempre la polizia ha bisogno di una supercar per regolare i conti coi fuorilegge. A volte servono le dimensioni giuste. Ed effettivamente la piccola Citroen Ami fa proprio al caso giusto per l’isola greca di Chalki.

Grande appena 27 km2 e con una popolazione inferiore ai 1.000 abitanti, l'isola è l'habitat ideale per le due Ami in divisa, le quali sono perfette per scattare senza intoppi tra le strette vie cittadine.

BAC Mono - Regno Unito

Nell’isola di Man se ne intendono di motori. La piccola porzione di terra di 572 km2 e 83 mila abitanti ospita il Tourist Trophy, una delle gare motociclistiche più famose (e pericolose al mondo). Il circuito è rappresentato dalle strade stesse dell’isola (dotate di un asfalto impeccabile) e durante l’anno non manca chi prova ad emulare i piloti sulle due ruote con la propria auto o moto.

Per risolvere questo problema, la polizia del luogo ha scelto la BAC Mono, una supercar monoposto da track day. Il rapporto peso potenza estremamente favorevole (580 kg per 310 CV) è il segreto per bloccare sul nascere ogni corsa illegale.

BMW M3 Competition - Australia

In Australia devono avere un debole per le BMW. Dopo aver utilizzato per diverso tempo una M5 Competition, la polizia ha adottato una M3 Competition. Equipaggiata con un 3.0 biturbo sei cilindri in linea da 510 CV pattuglierà le autostrade scoraggiando delinquenti e amanti dell’alta velocità.

Da notare come entrambe le BMW non siano state acquistate direttamente dalla polizia, ma “prestate” dalla Casa.

Nissan GT-R - Giappone

“Godzilla” è una figura mitica della cultura giapponese. E non parliamo solo del dinosauro protagonista di film e manga, ma anche della Nissan GT-R, la quintessenza delle supercar del Sol Levante con un 3.8 V6 da 570 CV.

L’unico esemplare di tutta la flotta nazionale è stato consegnato nel 2018 alla prefettura di Tochigi. Nissan è andata incontro alle casse pubbliche praticando uno “sconto” del 40% sul prezzo di listino. Uno sforzo importante per provare a contrastare il crimine.

Audi R8 - Emirati Arabi

Gli Emirati Arabi Uniti sono il paradiso delle supercar e la polizia deve necessariamente adeguarsi. Le forze dell’ordine di Dubai e Abu Dhabi possono contare su “reclute” speciali per fermare qualsiasi corsa clandestina.

Una di queste è l’Audi R8, equipaggiata con un poderoso 5.2 V10 da 620 CV e capace di toccare i 330 km/h. La lista potrebbe continuare a lungo con Ferrari, Lamborghini e Bugatti, ma la R8 è stata l’ultima aggiunta in ordine di tempo.

Lykan HyperSport - Emirati Arabi

Per chiudere la Top 10 rimaniamo negli Emirati con una delle supercar più esclusive al mondo. Conosciuta soprattutto per il suo ruolo in Fast & Furious 7, la Lykan HyperSport è stata prodotta in appena 7 esemplari da 2,5 milioni di euro e uno di questi è nelle mani degli ufficiali di polizia di Abu Dhabi.

I 770 CV e 1.000 Nm di coppia (e soprattutto i 395 km/h di velocità massima) sono più che sufficienti per pattugliare con sicurezza tutte le strade della capitale mediorientale.