Le Alfa Romeo in divisa piacciono. E non solo in Italia. Anche la Spagna ha nutrito un certo interesse per il Biscione negli ultimi anni, soprattutto a trazione integrale: prima la 156 Crosswagon Q4, poi la 159 Q4 e infine, dal 2018, la Stelvio Q4.

Alla flotta di SUV Alfa Romeo della Guardia Civil si sono appena aggiunte 301 unità, dotate del motore 2.2 Diesel Euro 6D-Final da 190 CV e trazione naturalmente integrale. La commessa è stata assegnata a seguito di una gara pubblica, vinta dalla Stelvio secondo criteri economici e tecnici.

Pronte per l'inverno

La Spagna ha sempre avuto un certo senso "patriottico" quando si tratta di auto, ma aveva bisogno di un veicolo capace di cavarsela nel pattugliamento stradale anche quando le condizioni invernali sono particolarmente avverse, soprattutto quando si parla di neve.

Questa è la ragione di fondo per cui i due precedenti modelli di Alfa Romeo in divisa da Guardia Civil erano Q4, ed ecco perché la Stelvio è stata richiesta in ulteriori 301 unità rispetto alle 94 annunciate nel primo lotto di marzo.

Le Stelvio di pattuglia sono dotate già di serie di fari adattivi bi-xeno, sistema di avviso di uscita dalla corsia, riconoscimento segnali stradali e telecamera posteriore, rendendole di fatto allestimenti di un certo livello. Ma in via esclusiva per la Guardia Civil spagnola, sono state attrezzate di ponte lampeggiante a LED e di pannello messaggi pieghevole - un sistema di informazione utile per segnalare gli incidenti o le eventuali modifica alla circolazione.

Giulia e Stelvio in divisa sono apprezzate anche al di fuori dell'Europa, perché sono entrate a far parte della Polizia addirittura a Dubai. E naturalmente, visto che lì in caso di inseguimento c'è la concreta possibilità di trovarsi dietro a una supercar, sono entrambe in variante Quadrifoglio.