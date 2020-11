I soldi non potranno comprare la felicità, ma certamente potranno acquistare l’auto dei vostri sogni. Quando si tratta di vetture esclusive, sia in termini di tiratura (30 esemplari) sia di prestazioni, la BAC Mono R è in prima linea.

Britannica, realizzata nei pressi di Liverpool, è in tutto e per tutto una monoposto destinata (anche) all’impiego stradale. È di questi giorni la notizia del primo esemplare consegnato, che presenta una livrea tanto particolare quanto l’auto su cui è rappresentata: i colori del team FEISAR di Wipeout.

Passione Playstation

Non bisogna essere cultori dei videogiochi per conoscere Wipeout. Videogame multigenerazionale, in cui delle astronavi anti gravità si sfidavano in circuiti spaziali. In questa serie, che dal 1995 presenzia su Playstation, erano parte diversi team a cui si poteva accedere nel gioco.

Fotogallery: BAC Mono R con i colori Wipeout

11 Foto

Tra questi quello denominato FEISAR, ovvero il Federal European Industrial Science and Research, squadra che nel videogame avrebbe dovuto in qualche modo rappresentare l’Europa. Particolare ovviamente era la livrea delle astronavi, che utilizzava i toni del giallo, del bianco e dell’azzurro.

La prima

Per sviluppare questa particolare colorazione per la prima BAC Mono R in uscita dall’azienda, è stata realizzata una collaborazione con il designer del videogame Nick Burcombe e il suo grafico, Eddie Wainright.

Un lavoro di progettazione particolarmente elaborato, la cui messa in atto, ossia il procedimento di verniciatura, ha richiesto ben 10 giorni di tempo. Alla fine il risultato и “spaziale”, e ricalca fedelmente l’esperienza di Wipeout, alimentando l’unicitа della BAC Mono R.

Formula stradale

La monoposto inglese è la seconda in ordine di discendenza della famiglia BAC Mono. All’orizzonte infatti ci attende la nuova generazione della vettura britannica, che sarà dotata di sovralimentazione. Quanto alle specifiche della Mono R invece, la vettura è dotata di un motore di 2,5 litri di origine Ford, opportunamente elaborato dallo specialista Moutine.

Raggiunge quota 8.800 giri/minuto e una potenza di 345 cavalli. Considerato che l’auto pesi appena 555 kg, non c’è da stupirsi se il dato dichiarato sullo 0-60 miglia orarie (0-96 km/h) sia pari a 2,5 secondi. Mentre la velocità massima si attesta a quota 272 km/h. Escluse le personalizzazioni di cui sopra (vedi livrea in stile Wipeout), il prezzo si aggira intorno ai 213.000 euro.