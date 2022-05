DS celebra i 10.000 esemplari DS 7 Crossback venduti in Italia dal 2018 con un’edizione esclusiva dedicata solo al mercato nostrano. L’Édit10n Limitée arricchisce ulteriormente la gamma del crossover francese rendendo ancora più completi gli allestimenti Grand Chic e Performance Line+.

La serie speciale è già disponibile in concessionaria con prezzi da 37.500 euro.

La dotazione nel dettaglio

Come detto, la DS 7 Crossback Édit10n Limitée si basa su due degli allestimenti più richiesti in Italia dal 2018. Nella configurazione Grand Chic, la DS 7 Crossback è equipaggiata con cerchi in lega da 20” Tokyo, interni in pelle Rivoli e touchscreen da 12” con navigazione 3D. Nella dotazione si trovano anche i fari con tecnologia DS Active LED Vision, il portellone elettrico, il DS Connected Pilot, la telecamera posteriore con sensori di parcheggio, l’Extended Safety Pack e il Comfort Access.

Nella Performance Line+, la DS conferma l'equipaggiamento della Grand Chic aggiungendo il tetto panoramico e sostituendo i rivestimenti in pelle col tessuto Alcantara.

Ibrida plug-in o diesel

Per quanto riguarda le motorizzazioni, l’Édit10n Limitée si può ordinare nella motorizzazione diesel BlueHDi da 130 CV o nella versione ibrida plug-in E-Tense nelle declinazioni da 225 CV e 4x4 da 300 CV.

Il listino è identico per gli allestimenti Grand Chic e Performance Line+ e parte da 37.500 euro per la DS 7 con motore a gasolio, mentre la plug-in da 225 CV è disponibile da 47.500 euro. 50.500 euro, invece, per la variante più potente da 300 CV.

Inoltre, è disponibile il finanziamento Style Drive con anticipo fissato a 10.000 euro e rate da 295 euro al mese. Per maggiori informazioni e per scoprire tutte le condizioni dell’offerta, comunque, vi suggeriamo di visitare il sito ufficiale di DS.