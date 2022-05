Lunghezza: 4.151 mm

Larghezza: 1.790 mm

Altezza: 1.523 mm

Passo: 2.557 mm

Bagagliaio: min. 350/max 1.105 litri

Pur essendo cambiata molto dalla prima alla seconda generazione, l'Opel Mokka ha conservato lo stesso ruolo di sempre: in una gamma che accoglie altri due SUV di cui uno, Crossland, molto vicino per dimensioni, rimane infatti la proposta per chi cerca un modello giovanile e dinamico dalle forme raccolte, a suo agio in città e fuori.

Proprio con la Crossland si spartisce infatti l'interesse del crescente pubblico dei B-Suv, che ha così a disposizione nella stessa taglia e fascia di prezzo e con lo stesso marchio una proposta più attenta allo spazio e adatta a fare la piccola familiare (Crossland appunto) o una come Mokka, pensata per il tempo libero e adatta a single e giovani coppie.

Opel Mokka, le dimensioni

La Opel Mokka è un B-SUV, un modello che rientra quindi nella fascia tra i 4 e i 4,3 metri di lunghezza, nella quale si posiziona esattamente a metà. Con 4,15 metri, 4,151 millimetri per l'esattezza, di lunghezza è più corta di ben 130 mm della prima generazione, rispetto alla quale ha cambiato completamente proporzioni.

La fisionomia è infatti stata rimodellata aumentando la larghezza di oltre 20 mm, fino ad arrivare a sfiorare gli 1,80 metri, ma riducendo molto l'altezza, scesa da 1.640 circa a 1.523, quasi 120 mm in meno, mentre il passo, la distanza tra l'asse delle ruote anteriori e quello delle posteriori, è rimasto sostanzialmente invariato, a poco più di 2.550 mm.

Opel Mokka, frontale Opel Mokka, posteriore

Opel Mokka, abitabilità e bagagliaio

Che la Opel Mokka abbia una vocazione più vicina a quella di un piccolo SUV-Coupé che di un'auto da famiglia lo dimostrano, appunto, gli interni. Le porte posteriori non sono molto ampie e la loro forma limita anche il movimento dei finestrini, che scendono soltanto a metà. Dentro si sta comodi in 4 se statura e corporatura sono nella media o un po' al di sotto, altrimenti lo spazio in altezza e per le ginocchia non abbonda.

In compenso, la capienza del bagagliaio è rimasta di 350 litri, come sul modello precedente. Vano di carico più da berlina che da SUV, con una sponda rialzata, ma il piano di carico ha due posizioni e in quella più alta si allinea bene agli schienali posteriori (frazionati 60/40) quando questi sono abbattuti. La capienza totale a divano abbattuto arriva a 1.105 litri.

Opel Mokka, sedili posteriori Opel Mokka, bagagliaio

La gamma motori si basa su appena 2 unità, il 1.2 Turbo 3 cilindri a benzina, che nella versione più potente si può avere anche con il cambio automatico a 8 marce, e il 1.5 diesel. In aggiunta c'è la versione elettrica Mokka-e con batteria da 50 kWh e autonomia che può arrivare a sfiorare i 340 km. Per tutti i modelli, peso contenuto e una buona aerodinamica fanno di Mokka uno dei modelli più efficienti sul mercato, non soltanto nella sua categoria.

Motorizzazione Potenza Alimentazione Trasmissione 1.2 T 100 100 CV Benzina Anteriore, cambio manuale 1.2 T 130/AT8 130 CV Benzina Anteriore, cambio manuale o automatico 1.5 D 110 CV Diesel Anteriore, cambio manuale Mokka-e 136 CV Elettrica Anteriore

Opel Mokka, le concorrenti con misure simili

Nel cuore del segmento B-Suv, Opel Mokka ha in realtà per rivali molti modelli di lunghezza contenuta ma sviluppati in altezza e nei volumi interni. Per questo, buona parte dei rivali hanno più bagagliaio ma un'immagine un po' meno agile e dinamica. Ecco una panoramica di quelli che vanno dai 4,10 ai 4,20 metri circa, e che non sono per niente pochi.