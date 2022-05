Quando l’alta moda francese incontra il lusso tedesco. È così che è nata la Mercedes-Maybach Haute Voiture, un raffinato concept presentato in anteprima nel corso della rassegna Design Essentials IV di Nizza.

Realizzata con materiali e rivestimenti di altissima qualità, nel 2023 la super ammiraglia si tradurrà in un modello di serie vero e proprio a tiratura limitatissima.

Un salotto a 5 stelle

Alla base del concept c’è una Classe S firmata Maybach. La lussuosissima ammiraglia è proposta con una doppia tinta che abbina la colorazione beige/rosa al blu scuro di portellone, montanti e tetto. La stessa verniciatura ispirata alla nautica si ritrova nei grandi cerchi in lega.

La cura a base di lusso e ricercatezza prosegue nell’abitacolo dove si trovano materiali e rivestimenti di altissima qualità. Gli interni sono caratterizzati da sedili, volante, parte inferiore della plancia e tetto in pelle Nappa bianca, in contrasto con le numerose decorazioni cromate e con accenti di oro rosa.

A rendere esclusivi i pannelli delle portiere e gli inserti dei sedili sono dei ricami intrecciati in tessuto bouclé, mentre i tappetini e i cuscini per i passeggeri posteriori sono in pelliccia sintetica. Ovviamente, non mancano dettagli in acciaio satinato e i numerosi badge Maybach che sottolineano l’esclusività della vettura.

Tecnologia esclusiva e accessori a tema

Persino il sistema d’infotainment MBUX è stato rivisto per adattarsi allo stile della Haute Voiture. La grafica è stata completamente rinnovata, col comando “Home” che è stato decorato con dettagli in oro rosa, mentre nel menu di selezione del profilo di guida è presente il disegno del fiore di una magnolia.

Tra l’altro, i proprietari della Haute Voiture possono personalizzare il proprio avatar scegliendo tra 12 immagini diverse, tutte caratterizzate da accessori esclusivi come giacche, abiti da sera o frac.

Nel passaggio da un menu all’altro si viene accompagnati da eleganti animazioni e in diverse schermate ci sono dei richiami al nome del modello.

Ad accompagnare la già ricca dotazione della concept Mercedes-Maybach ci sono un pregiato borsone e due speciali vestiti realizzati artigianalmente che riprendono i materiali e lo schema cromatico dell’abitacolo.

E' difficile ipotizzare il prezzo di listino, ma c'è da credere che non sarà molto distante da quello di una Rolls-Royce.

Maybach entra nel mondo degli NFT

Insieme alla Haute Voiture, durante la kermesse in Costa Azzurra, il marchio di lusso tedesco ha annunciato il proprio ingresso nell'universo degli NFT. Maybach è il primo (e finora l'unico) costruttore a diventare un membro fondatore dell'Aura Blockchain Consortium che riunisce altri marchi importanti come LVMH, Prada, Cartier e OTB Group.

In questo modo, la Casa utilizzerà la tecnologia degli NFT per creare dei prodotti e dei modelli unici disponibili solo per i collezionisti digitali.