Mancano pochi giorni all’Autopromotec 2022, la 29esima edizione dell’evento dedicato alle attrezzature e all’aftermarket auto. Sarà inaugurata a Bologna e andrà in scena dal 25 al 28 maggio in presenza, dopo la pausa forzata dalla pandemia.

Saranno 1.300 le aziende presenti, di cui il 25% provenienti dall’estero, per rappresentare un totale di 42 Paesi. La location coprirà invece 141.000 metri quadri, articolati in 15 padiglioni divisi per sotto-settori del mercato aftermarket.

Cosa vedere, dove e quando

Ricambi, componenti e car service, ma anche attrezzature per l’assistenza pneumatici, officina e sollevamento. E ancora lubrificanti, diagnostica e prodotti per la carrozzeria: sono alcuni esempi di ciò che si potrà trovare girando nel quartiere fieristico di Bologna. Orari di visita dalle 9 alle 18.

Padiglioni 14, 16, 18 e 21: ricambi, componenti e car service

Padiglioni 19 e 29: attrezzature per l’assistenza del settore pneumatici, officina e sollevamento

attrezzature per l’assistenza del settore pneumatici, officina e sollevamento Padiglione 28 e parte del 29: lubrificanti

Padiglione 30: attrezzature per la diagnostica

Padiglione 26 e parte del 29: attrezzature e prodotti per la carrozzeria

Padiglione 20: pneumatici, nuovi e ricostruiti, e cerchi

pneumatici, nuovi e ricostruiti, e cerchi Padiglione 36: utensili, compressori e attrezzature polifunzionali

utensili, compressori e attrezzature polifunzionali Padiglione 25: attrezzature e prodotti per le stazioni di servizio, gli autolavaggi e il car care

prodotti per le stazioni di servizio, gli autolavaggi e il car care 6 aree dimostrative esterne: attrezzature per il soccorso stradale e altro

FUTURMOTIVE Experience

Spazio poi a FUTURMOTIVE Experience – Talks – Startups, iniziativa divisa in tre format. Il primo viene definito come “un’esperienza immersiva, fatta di immagini, luci, suoni e parole”, che “mette a fuoco i trend più importanti per il business del futuro”.

FUTURMOTIVE Talks è invece “l’ampio programma di convegni e workshop internazionali” che “va a trattare i temi più rilevanti per il settore, riunendo alcuni tra i più grandi protagonisti dell’innovazione tecnologica, in momenti di approfondimento e confronto specifici”. Tra questi “spiccano i 6 workshop a carattere globale e focus europeo del ciclo IAM – International Aftermarket Meetings”.

Il tutto “si completa con FUTURMOTIVE Startups, in collaborazione con Motor Valley Fest di Modena, grazie alla quale alcune start-up presentano le proprie proposte innovative che si inseriscono nel flusso del settore automotive aftermarket”.

Realizzato con ICE Agenzia, FUTURMOTIVE Experience – Talks – Startups “intende fare da guida al visitatore all’interno della manifestazione e, più in generale, attraverso le tendenze dirompenti che caratterizzano la filiera della mobilità: dalla transizione verso la sostenibilità ecologica del comparto, alla digitalizzazione, intesa in tutti gli aspetti del sistema, fino ai nuovi modelli economici che si stanno imponendo”.

Per visitare Autopromotec si può richiedere il biglietto di ingresso gratuito solo online tramite il link: www.autopromotec.com/biglietto.