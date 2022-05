Il poster dell'edizione 2022 del Motor Valley Fest, il festival della "Terra dei Motori" in programma a Modena dal 26 al 29 maggio, è stato realizzato anche quest'anno dal noto designer Aldo Drudi, vincitore del Compasso d'oro nel 2001 e disegnatore ufficiale dei caschi di Valentino Rossi.

L'omaggio quest'anno è alla Terra dei motori nella sua interezza. La locandina ufficiale e le altre relative ai Brand della Motor Valley riportano infatti tutte il Rosone della Cattedrale di Modena, affiancato a delle raffigurazioni di alcune delle ultime creazioni della terra emiliana, con sfondo i colori ufficiali delle Case.

Il designer ha spiegato i colori e le raffigurazioni dei poster dedicati ai Brand così:

Oltre al logo che racconta già una storia di corse e velocità, per il poster abbiamo scelto come sfondo un particolare della Cattedrale che legasse i brand internazionali della Motor Valley alla storia e alla cultura millenaria della loro Terra. Ognuna di queste aziende ha un colore distintivo: il rosso… Ferrari per Ferrari; il rosso anche per Ducati, che si distingue per la tipologia del mezzo; il bianco per Maserati; l’azzurro per Lamborghini in una livrea speciale arancio-azzurra; il nero per Pagani e il giallo per Dallara. Le immagini sono state ridisegnate a mano, immaginando di ricreare il volume con pattern di colore.

L’immagine a sei pannelli sintetizza il valore, la bellezza e l’originalità di veicoli meravigliosi che hanno la velocità disegnata addosso. Non è stato necessario aggiungere alcun tipo di linea per enfatizzarne il movimento. Grazie alla loro aerodinamica, sono differenti e riconoscibili al primo sguardo. Nei segni distintivi delle carrozzerie c’è tutto: velocità, bellezza e valore della Motor Valley.