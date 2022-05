Quella del 2021 è stata di fatto l'edizione della ripartenza degli appuntamenti auto aperti al pubblico, l'edizione 2022 del Milano Monza Motor Show punta a ripetere il successo dello scorso anno aggiungendo ancora più appuntamenti al già ricco programma.

Il tutto mantenendo la stessa formula del Parco Valentino (di cui il MiMo ha raccolto il testimone): un salone diffuso per la città e interamente all'aperto, con accesso libero e molte novità del mercato esposte alla luce del sole, tra piazza San Babila e piazza Castello, nel centro di Milano. Ma non solo: anche l'Autodromo di Monza sarà protagonista con la parte dinamica dell'evento, tra track day e l'arrivo della carovana della Mille Miglia.

Milano Monza Motor Show 2022: il programma

Il MiMo 2022 si terrà dal 16 al 19 giugno, di seguito trovate il programma dettagliato

: inizieranno le attività in Autodromo. Dalle 9.00 alle 19.00 nei box si potranno ammirare anteprime e novità dei brand presenti, assieme a parate di supercar e hypercar lungo l'asfalto dello storico tracciato brianzolo. Tra le 11.00 e le 17.00 si terrà l'ultima prova regolamentare della 1000 Miglia prima del ritorno a Brescia. Prova che alle 18.00 vedrà cimentarsi anche proprietari di supercar e hypercar provenienti da Torino, Milano e Varano de'Melegari. Alle 15.00 ci sarà la journalist parade, con giornalisti delle principali testate italiane alla guida delle novità più importanti. Domenica 19 giugno: l'ultimo giorno del Milano Monza Motor Show 2022 vedrà aggiungersi alle attività dei giorni precedenti, con le novità esposte all'ombra del Duomo e in Autodromo, anche il raduno Tesla Club Italy (dalle 9.00) e varie attività dinamiche in pista con Case e club a sfrecciare con bolidi firmati (tra le altre) da Pagani, Porsche, Lamborghini, Mercedes, Ferrari e McLaren.

Milano Monza Motor Show 2022: i biglietti

Come lo scorso anno l'evento sarà completamente gratuito e grazie al MiMo Pass, scaricabile gratuitamente dal sito del Milano Monza Motor Show, si potranno effettuare - sempre a titolo gratuito - i test drive ed entrare all'Autodromo di Monza sabato 18 e domenica 19 giugno.

Inoltre il pass permetterà di usufruire di sconti per l'acquisto dei biglietti per visitare il Duomo di Milano, i Musei Civici di Milano e Monza, assieme a tariffe speciali per hotel, ristoranti e impianti sportivi.