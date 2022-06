Il centro di Milano si sta già riempiendo di tutte le auto che animeranno l'edizione 2022 del Milano Monza Motor Show, salone "open air" e gratuito che metterà in mostra numerose auto all'ombra del Duomo e nelle vie limitrofe. Un'occasione per passeggiare e vedere dal vivo auto di numerosi brand, tutte raccolte una vicina all'altra. Ma non solo.

Come nel 2021 anche quest'anno durante tutte le giornate del MiMo (16 - 19 giugno) dalle 9.00 alle 19.00 si potranno effettuare numerosi test drive di auto e moto con differenti motorizzazioni: mild hybrid, full hybrid, plug-in e 100% elettriche. Di seguito vi spieghiamo come poter provare le auto al Milano Monza Motor Show 2022.

Serve il pass

Per accedere all'area test drive, sistemata in viale Gadio, tra il Castello Sforzesco e l'Acquario Civico, all'ingresso del Parco Sempione, servirà il MiMo Pass, biglietto elettronico gratuito scaricabile dal sito ufficiale dell'evento, inserendo i propri dati e selezionando le aree di interesse. Il Pass del Milano Monza Motor Show 2022 dà infatti libero accesso anche all'Autodromo di Monza il 18 e il 19 giugno e permette di usufruire di vari sconti e agevolazioni per musei, trasporti, ristoranti e alberghi.

Una volta in possesso del MiMo Pass avrete la possibilità di provare più di 20 modelli:

Aiways U5

Alfa Romeo Tonale

Citroen C5 X Hybrid Plug-In

Citroen Ami

DS4 E-TENSE

Fiat Nuova 500 3+1

Honda e

Honda HR-V e:HEV

Honda Jazz e:HEV

Hyundai Ioniq 5

Hyundai Kona Electric

Hyundai Santa Fe Plug-in Hybrid

Hyundai Tucson Plug-in Hybrid

Jeep Wrangler 4xe

Mazda3

Mazda CX-5

Mazda CX-30

Mazda MX-30

Nissan Ariya

Mitsubishi Eclipse Cross PHEV

Opel Astra Plug-In Hybrid

Peugeot e-2008

Seres 3

C'è anche la bestseller

Modelli di tutti i tipi e di tutte le misure che comprendono anche la Fiat 500e (in versione 3+1), regina delle auto elettriche in Italia e in Europa e capace di crescere mese dopo mese. Tra gli elementi a suo favore c'è sicuramente il far parte dei modelli che rientrano negli incentivi auto 2022 ed essere una delle auto elettriche più economiche sul mercato - il listino parte da 31.300 euro - pur offrendo contenuti di livello.

Sulla Fiat 500e 3+1 di serie sono infatti presenti monitor touch da 10", fast charge fino a 85 kW, riconoscimento segnaletica stradale, cruise control e pacco batterie da 23,7 kWh. Per la versione con accumulatori più potenti (42 kW) e autonomia di 320 km il prezzo parte da 34.500 euro.