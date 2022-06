Ci siamo, prende ufficialmente il via oggi 13 giugno la Mille Miglia 2022, quarantesima edizione della riedizione di quella che Enzo Ferrari ribattezzò "La corsa più bella del mondo". Una gara di regolarità per auto prodotte dal 1927 al 1957, vale a dire il periodo in cui si svolse la Mille Miglia originale.

Quest'anno, come di consueto, la gara inizierà a Brescia mercoledì 15 giugno e arriverà fino a Roma giovedì 17, con la carovana che effettuerà poi il dietrofront per tornare nel capoluogo lombardo sabato 18 giugno. Di seguito tutte le informazioni per seguire la Mille Miglia 2022, con percorso e tappe.

Mille Miglia 2022, le date

Come detto la Mille Miglia 2022 ha preso preso il via oggi, di seguito il programma ufficiale:

Martedì 14 giugno dalle 10.00 alle 19.00 continuerà il lavoro di verifiche delle vetture e la loro punzonatura, con l'apertura del Villaggio Mille Miglia (dalle 10.00 alle 20.00) in Piazza della Vittoria a Brescia, mentre alle 18.00 si terrà la Santa Messa in Duomo con la benedizione delle vetture.

Mercoledì 15 giugno dalle 7.30 alle 8.30 ci saranno le ultime verifiche e alle 13.30 in Viale Venezia ci sarà la partenza ufficiale della prima vettura della Mille Miglia 2022, con termine previsto alle 22.30 a Cervia.

Giovedì 16 giugno alle 6.10 inizierà la seconda tappa da Cervia a Roma, con arrivo previsto della prima vettura previsto per le 21.00 in via Veneto e seguente passerella di tutte le auto in gara.

Venerdì 17 giugno alle 6.15 la prima vettura della Mille Miglia 2022 partirà da Roma alla volta di Parma, dove arriverà alle 20.45.

Sabato 18 giugno sarà l'ultima giornata della Mille Miglia 2022, con partenza da Parma alle 6.15 e arrivo all'Autodromo di Monza (in contemporanea con il MiMo 2022) per pausa pranzo alle 12.45. Infine alle 16.30 la prima vettura taglierà il traguardo di Brescia, a seguire alle 19.30 ci sarà il party di chiusura e alle inizierà la cerimonia di premiazione.

Mille Miglia 2022, il percorso

Brescia - Roma - Brescia: ecco il percorso storico della Mille Miglia, con passaggi attraverso comuni più o meno grandi. Ecco le tappe principali della Mille Miglia 2022, dove potrete ammirare alcune tra le auto più belle del mondo:

Mercoledì 15 giugno

13:30 Brescia

14:30 Salò

15:30 Desenzano

15:45 Sirmione

16:30 Parco Giardino Sigurtà

17:15 Mantova

19:00 Ferrara

21:00 Comacchio

22:30 Cervia-Milano Marittima

Giovedì 16 giugno

06:10 Cervia-Milano Marittima

07:00 Forlì

07:45 Gambettola

08:45 San Marino

10:00 Urbino

11:30 Gubbio

13:00 Passignano sul Trasimeno

14:00 Autodromo dell’Umbria

16:15 Norcia

18:30 Terni

19:15 Rieti

21:00 Roma

Venerdì 17 giugno

06:15 Roma

07:30 Ronciglione

08:45 Marta

12:00 Siena

13:45 Poggibonsi

14:45 San Miniato

15:15 Pontedera

15:30 Cascina

16:30 Viareggio

17:30 Sarzana

19:00 Passo della Cisa

20:45 Parma

Sabato 18 giugno

06:15 Parma

07:00 Varano de’ Melegari

08:00 Salsomaggiore Terme

09:30 Stradella

10:45 Pavia

12:30 Autodromo Nazionale di Monza

14:45 Bergamo

15:30 Chiari

16:00 Travagliato

16:30 Brescia